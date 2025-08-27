Exšéf CIA Petraeus: Putin zastaví vojnu len ak získa nové územie

WASHINGTON - Bývalý riaditeľ CIA a americký generál vo výslužbe David Petraeus spochybnil šance na samit medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimirom Putinom. Tvrdí, že ruský prezident ukončí agresiu iba vtedy, ak získa nové územia.
Pochybnosti o summite
Hoci Donald Trump po stretnutí s Putinom na Aljaške naznačil, že do dvoch týždňov by sa mohol konať bilaterálny samit s ukrajinským lídrom, Petraeus hovorí jasne: nádej na seriózne rokovania je minimálna. V rozhovore pre ABC News zdôraznil, že Putin nemá úprimný záujem o mierové dohody.
„Prekážkou mieru je Putin“
„Myslím si, že by malo byť každému jasné, a som presvedčený, že aj prezidentovi Trumpovi, že napriek jeho úsiliu zastaviť vraždenie, Putin nemá v úmysle ukončiť vojnu. Urobí to len vtedy, ak získa ďalšie územia – čo by pri súčasnom tempe znamenalo roky bojov,“ vyhlásil Petraeus. Podľa neho sa základné požiadavky Moskvy – proruská vláda v Kyjeve a demilitarizácia Ukrajiny – nezmenili.
Tvrdší postup voči Rusku
Generál vyzval USA a spojencov, aby zásadne posilnili podporu Kyjeva: „Musíme zmeniť dynamiku tým, že Ukrajine pomôžeme oveľa viac, než doteraz.“ Navrhuje uvoľniť zmrazených 300 miliárd dolárov ruských rezerv v Európe, sprísniť sankcie vrátane Gazprombanky a ešte viac obmedziť vývoz ruskej ropy.
Sporné obmedzenia Pentagónu
Petraeus kritizoval aj politiku Washingtonu, ktorá podmieňuje používanie amerických rakiet dlhého doletu mimo územia Ukrajiny. Podľa neho ide o chybný predpoklad, že Moskva môže byť stále otvorená dohode. „Malo by byť jasné, že to nie je pravda, a verím, že dôjde k revízii tejto politiky,“ uviedol.
Cena vojny pre Rusko
Generál pripomenul, že od začiatku invázie bolo zabitých alebo zranených vyše 1,06 milióna ruských vojakov, z toho viac než 500-tisíc s trvalými následkami. To má vážny dopad aj na civilnú pracovnú silu: „Hovorí sa, že Moskva dokonca hľadala ženy v Afrike, ktoré by nahradili mužov chýbajúcich v priemysle,“ dodal.
Zelenskyj hľadá garancie
Ukrajinský prezident sa medzitým stretol vo Washingtone s Donaldom Trumpom a s európskymi lídrami, kde žiadal bezpečnostné záruky pre prípad budúcej dohody s Moskvou. Napriek tomu viacero vyhlásení predstaviteľov naznačuje, že summit s Putinom je v tejto chvíli málo pravdepodobný.