Prekvapivé zistenie o Putinovi: Potreboval sa poradiť o invázii na Ukrajinu! Neuveríte, kde hľadal pomoc

MOSKVA - Ruský prezident má dlhoročný vzťah k mystike. Podľa novinára Michaila Zygara konzultoval v Mongolsku so šamanmi aj otázku Ukrajiny a jadrových úderov.
Cesta do Mongolska a tajomné rituály
Ruský prezident Vladimir Putin je podľa portálu The Express US známy tým, že popri oficiálnych poradcoch vyhľadáva aj „nadprirodzené rady“. Vlani mal počas cesty do Mongolska navštíviť miestnych šamanov a hovoriť s nimi dokonca o možnom použití jadrových zbraní.
Informáciu priniesol ruský novinár Michail Zygar, zakladateľ televízie Dožď zakázanej v Rusku. „Moje zdroje to nepotvrdili, znie to ako veľká fantasy. K stretnutiu so šamanmi ale zrejme došlo,“ napísal Zygar vo svojom stĺpčeku pre Der Spiegel.
Legendy o jeleňovi a krvavé kúpele
Putinov vzťah k mystike sa spomína už roky. V roku 2018 sa objavili správy, že sa mal kúpať v krvi zo sibírskeho jeleňa, aby posilnil telo a omladol. „Neobvyklý rituál je v Rusku tak rozšírený, že kvôli nemu vznikol celý trh s jeleními produktmi,“ pripomenula stanica CNN.
Podľa médií má práve tejto „terapii“ pripisovať svoju fyzickú kondíciu aj samotný 72-ročný prezident.
Spojenie pravoslávia a pohanstva
„Mongolsko a Tuva sú považované za domov najmocnejších šamanov na svete. Putin je už dlho známy tým, že mieša záujem o pravoslávnu mystiku s pohanskými tradíciami,“ uviedol Zygar. Podľa neho ho k šamanom priviedol priateľ a dlhoročný minister obrany Sergej Šojgu.
Zygar dodal, že ešte pred inváziou v roku 2022 sa Putin radil s viacerými mystikmi. „Môj zdroj blízky Kremľu tvrdí, že všetci mu predpovedali úspech,“ napísal novinár.
„Požehnanie“ k jadrovým zbraniam
Bývalý Putinov poradca a politológ Abbas Galjamov na Telegrame napísal, že šamani mu okrem vojnových prognóz poskytli aj rituály spojené s jeho dlhovekosťou. „Putin dostal požehnanie na použitie jadrových zbraní a veľmi ho zaujímala aj otázka vlastnej dĺžky života. So stretnutím bol údajne spokojný,“ dodal Galjamov.