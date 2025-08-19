Dramatická noc nad Poľskom: Kvôli ruskému útoku vzlietli do vzduchu stíhačky NATO

VARŠAVA - Poľsko zažilo dramatickú noc. Potom, čo Ruská federácia spustila ďalšiu vlnu raketových útokov na Ukrajinu, poľské a spojenecké stíhačky museli vzlietnuť, aby chránili vzdušný priestor krajiny. Poľské operačné velenie uviedlo, že išlo o preventívnu operáciu, ktorej cieľom bolo ochrániť obyvateľov a pripraviť obranné systémy na najvyššiu pohotovosť.
Do služby boli v noci uvedené poľské aj aliančné lietadlá a zároveň dosiahli najvyšší stupeň pohotovosti aj pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu. Situáciu monitorovali celú noc, pričom velenie zdôraznilo, že tieto kroky mali preventívny charakter.
„Tieto kroky majú preventívny charakter a sú zamerané na zabezpečenie vzdušného priestoru a ochranu občanov, najmä v oblastiach susediacich s ohrozenou zónou,“ uviedlo poľské operačné velenie v noci na sociálnej sieti X.
Krátko po ôsmej hodine ráno poľská armáda oznámila, že operácia bola ukončená. Dôvodom bolo zníženie rizika spojeného s ruskými raketovými údermi. Vzdušný priestor Poľska narušený nebol a aktivované jednotky sa vrátili k bežnej činnosti.
Ruské sily v noci na utorok podľa ukrajinského letectva vypustili až 270 dronov, päť balistických rakiet Iskander-M a päť rakiet Ch-101. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zostreliť väčšinu z nich – konkrétne 230 dronov, dva Iskandery a štyri rakety Ch-101.