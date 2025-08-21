Ostré obvinenie Bieleho domu: Snaží sa ukryť Trumpove zdravotné problémy! S TOUTO chorobou bojuje

WASHINGTON - Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským vyvolalo nečakanú pozornosť. Tentoraz nešlo len o mierové rokovania, ale aj o prezidentovo zdravie. Objavili sa podozrenia, že Biely dom sa snažil zakryť Trumpove opuchnuté členky.
Členky v centre pozornosti
Trumpove opuchy sa stali témou verejnej diskusie už pred niekoľkými týždňami. Reportéri a fotografi si všimli, že jeho topánky pôsobia čoraz tesnejšie, akoby nohy a členky tlačili na materiál zvnútra. Diagnóza, ktorú lekári uviedli, znie: chronická žilová insuficiencia – ochorenie, ktoré bráni žilám efektívne odvádzať krv späť do srdca.
Zdravotné riziká a životný štýl
Hoci tento stav nebýva priamo život ohrozujúci, u ľudí nad 70 rokov sa môže zhoršovať a komplikovať nezdravým životným štýlom. Trump je známy obľubou fastfoodu a diétnych kolových nápojov. Podľa ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho Jr. však v poslednom čase robí aspoň drobné ústupky – hamburgery z McDonaldu údajne konzumuje bez žemlí.
Incident na Aljaške
Len pár dní pred stretnutím so Zelenským sa prezidentove členky dostali do objektívov počas summitu s Vladimirom Putinom na leteckej základni na Aljaške. Fotografi zachytili detailné zábery, ktoré okamžite spustili novú vlnu špekulácií o jeho zdravotnom stave.
Reakcia tlačovej tajomníčky
Otázky padli aj na tlačovej konferencii. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová reagovala: „Vidíte prezidenta každý deň. Pracuje, hýbe sa, pokračuje vo svojej činnosti. V jeho životnom štýle neprišlo k žiadnym zmenám.“ Na opakované žiadosti, aby sa k téme vyjadril aj prezidentov lekár Sean Barbabella, však nechcela dať prísľub. Dodala len, že Biely dom na rozdiel od svojich predchodcov nemá čo skrývať.
Schované v oficiálnom zábere
Keď sa Trump začiatkom týždňa stretol v Oválnej pracovni so Zelenským a ďalšími európskymi lídrami, pozorným divákom v priamom prenose opuchnuté členky neušli. Na oficiálnom účte Bieleho domu sa však objavila fotografia, na ktorej detaily nevidno – prezidentove nohy zakrýval model lietadla Air Force One, dlhoročná dekorácia jeho pracovne. Zdalo sa, že bol umiestnený tak, aby zakryl práve tie časti tela, o ktorých sa najviac hovorí.