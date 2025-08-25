Šokujúce správanie Zelenského: Zabával sa pri otázke útoku na ropovod Družba! Pripustil nátlak na Maďarsko

KYJEV - Ukrajinský prezident počas Dňa nezávislosti pripustil, že útoky na ropovod Družba súvisia s odporom Maďarska proti vstupu Kyjeva do EÚ. Maďarský minister zahraničia to označil za vyhrážku a hrozbu energetickej bezpečnosti.
Slová o „družbe“ a politický odkaz
Na tlačovej konferencii v Kyjeve dostal Volodymyr Zelenskyj otázku, či poškodzovanie ropovodu môže prinútiť Budapešť zmierniť svoj postoj voči rozšíreniu Európskej únie. „Vždy sme podporovali družbu medzi Ukrajinou a Maďarskom a dnes existencia Družby závisí od pozície Maďarska,“ citovali ho ukrajinské médiá. Prezident pritom narážal na názov samotného ropovodu a pôsobil pobavene.
Maďarská odpoveď: odmietame vyhrážky
Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó reagoval ostro. „Dôrazne odmietame vyhrážanie sa ukrajinského prezidenta. Kyjev v posledných dňoch podnikol vážne útoky proti bezpečnosti našich dodávok energie, čo sa dá chápať aj ako útok na našu suverenitu,“ napísal na Facebooku.
Útok dronov a prerušené dodávky
V piatok zasiahli ukrajinské drony ropovod v Brjanskej oblasti Ruska, čo vyvolalo požiar na jeho infraštruktúre. Následkom toho sa prerušil tok ruskej ropy do Maďarska a Slovenska. Obe vlády okamžite protestovali – obe krajiny sú totiž stále závislé od ruských energetických surovín.
Orbán: vstup Ukrajiny do EÚ je hrozbou
Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo odmieta členstvo Ukrajiny v NATO aj v Európskej únii. „Nechceme premeniť najbezpečnejší štát Európy na hniezdo ukrajinskej mafie. Nechceme, aby peniaze Maďarov odtekali cez Brusel na Ukrajinu,“ vyhlásil ešte v máji. Podľa neho by lacná ukrajinská produkcia zničila maďarské poľnohospodárstvo a vstup Kyjeva do únie by priniesol vojnu priamo do EÚ.