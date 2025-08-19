Summit o Ukrajine: Došlo aj na humor! Meloniová a Trump si uťahovali z výšky Merza

WASHINGTON - Ešte pred začiatkom ukrajinského summitu v Bielom dome sa odohrala vtipná chvíľa medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Do ich krátkeho dialógu, ktorý zachytili mikrofóny, sa nečakane dostal aj predseda nemeckej CDU Friedrich Merz – konkrétne jeho výška.
Meloni žartovala na Merzov účet
Trump najskôr obrátil pozornosť na Merza slovami: „Vyzeráš fantasticky.“ Meloniová reagovala s úsmevom: „Je pre mňa príliš vysoký.“ Na to Trump odvetil: „Je to veľký chlap. Pohľadný.“ Premiérka následne dodala: „Nechcem ho mať pri sebe. Dávam prednosť Volodymyrovi,“ čím narážala na menšiu postavu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Merz: prioritou je rýchla dohoda o prímerí
Po úvodných žartoch sa summit niesol v omnoho vážnejšej atmosfére. Friedrich Merz zdôraznil potrebu čo najskoršieho zastavenia bojov:
„Myslím si, že je veľmi užitočné, že sa tu stretávame. Vy dvaja ste tu mali, zdá sa, dobré rokovanie a ďalšie kroky budú zložitejšie. Cesta je otvorená, ale na nej nás čakajú ťažké vyjednávania. Úprimne povedané, najradšej by sme mali prímerie čo najskôr, ideálne pred ďalším stretnutím. Nedokážem si predstaviť, že by sa ďalšie rokovanie uskutočnilo bez prímeria. Na tom by sme mali pracovať a zároveň sa snažiť vyvíjať tlak na Rusko, pretože dôveryhodnosť našich dnešných snáh stojí minimálne na prímerí,“ vyhlásil líder CDU.