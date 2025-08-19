Cyprus poslal po mori do Pásma Gazy 1200 ton humanitárnej pomoci

LIMASOL - Cyprus vyslal po mori cez izraelský prístav Ašdod 1200 ton humanitárnej pomoci určenej pre Pásmo Gazy, oznámilo v utorok cyperské ministerstvo zahraničných vecí. Informujú agentúry Reuters a AP.
Predbežne skontrolovaný náklad bude po príchode do Ašdodu prevezený bez ďalších bezpečnostných kontrol a jeho konečným dodávateľom a distribútorom bude medzinárodná humanitárna organizácia World Central Kitchen (WCK), spresnilo ministerstvo. „Celý projekt je pod záštitou dodávateľského mechanizmu OSN,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Plavidlo vezie 52 kontajnerov s potravinami vrátane cestovín, ryže, detskej výživy a konzerv. Najväčšiu časť zásielky podľa Nikózie poskytli Cyprus a Malta, pričom pomoc dodali aj organizácie z USA, Talianska či Kuvajtu. Ministerstvo zdôraznilo, že nevyhnutný bol príspevok Spojených arabských emirátov, ktoré financiami prispeli do fondu Amalthe. Ten bol zriadený minulý rok.
Cyprus, ktorý už v minulosti slúžil ako tranzitný bod pre pomoc smerujúcu do palestínskej enklávy, uviedol, že jeho zariadenia zostávajú k dispozícii medzinárodnému spoločenstvu ako ďalší humanitárny kanál. Lodná doprava dokáže dopraviť omnoho väčšie množstvá pomoci než nedávne letecké zhadzovanie zásielok, ktoré do Pásma Gazy uskutočnilo niekoľko krajín, poznamenala AP.
Palestínska enkláva je zničená takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala vyše 61-tisíc obetí. Úrady nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters.
Vojna zároveň vyvolala krízu hladu, pričom dodávky pomoci často narážajú na značné obmedzenia. Podľa zdravotníckych úradov zomrelo na podvýživu alebo vyhladovanie viac než 200 Palestínčanov. Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo hnutie Hamas a ďalšie militantné skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.
Hamas v pondelok údajne súhlasil s novým návrhom na prímerie v Pásme Gazy. Zdroj oboznámený s rokovaniami pre AFP uviedol, že sa očakáva, že sprostredkovatelia v najbližšom čase oznámia dosiahnutie dohody a určia dátum obnovenia rozhovorov. Predošlé rokovania koncom júla stroskotali.