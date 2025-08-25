Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Azerbajdžan varuje pred poklesom hladiny Kaspického mora: Ohrozuje prístavy, ropnú prepravu aj živočíšne druhy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BAKU - Námestník ministra životného prostredia Azerbajdžanu Rauf Hadžijev pre agentúru Reuters uviedol, že súčasný rýchly pokles hladiny Kaspického mora negatívne ovplyvňuje prístavy i prepravu ropy. Nízka hladina jazera podľa neho tiež spôsobí katastrofálne škody na populáciách jeseterov a tuleňov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.

Kaspické more je napriek svojmu názvu najväčšie jazero s rozlohou 371.000 štvorcových kilometrov. Obklopuje ho päť krajín - Azerbajdžan, Irán, Kazachstan, Rusko a Turkménsko. Sú to významní producenti ropy, ktorú ťažia aj spopod Kaspického mora. Podľa Hadžijeva hladina Kaspického mora klesá už niekoľko desaťročí, no tento trend sa postupne zrýchľuje. Za posledných päť rokov bol pokles o 0,93 metra, o 1,5 metra za posledných desať rokov a o 2,5 metra za posledných 30 rokov. Rýchlosť súčasného poklesu v rozhovore odhadol na približne 20 až 30 centimetrov za rok.

Ústup brehov mení prírodné podmienky

„Ústup brehov mení prírodné podmienky, narúša hospodársku činnosť a vytvára nové výzvy pre trvalo udržateľný rozvoj,“ uviedol Hadžijev. Pri problematike poklesu hladiny Kaspického mora zastupuje Azerbajdžan aj v spoločnej pracovnej skupine s Ruskom. Napriek zhoršujúcim sa vzťahom medzi oboma krajinami pracovná skupina podpísala protokol, podľa ktorého plánuje v septembri schváliť spoločný program na monitorovanie hladiny Kaspického mora a riešenie jej poklesu.

Rusko považuje za hlavnú príčinu najmä zmenu klímy. Azerbajdžan pripisuje pokles výstavbe priehrad na rieke Volga, ktorá tvorí predstavuje až 80 percent pritekajúcej vody do Kaspického mora. Hadžijev pre Reuters povedal, že klesajúca hladina už teraz ovplyvňuje životy obyvateľov pobrežných oblastí aj prevádzku prístavov. V priľahlých oblastiach Kaspického mora žije približne 15 miliónov ľudí, len v Azerbajdžane to sú štyri milióny. Okrem toho podľa námestníka nízka hladina komplikuje plavbu lodí v prístave v metropole Baku a znižuje možnú kapacitu nákladu a zvyšuje logistické náklady. Vyvoláva to navyše negatívne dopady na námornú prepravu ropy a zdravie podvodného ekosystému.

Viac o téme: PoklesHladinaAzerbajdžánKaspické more
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Lietadlo sa zrútilo do
Tragédia na leteckej show: VIDEO Stroj sa zrútil do mora, pilot je nezvestný! Srdcervúce slová manželky
Zahraničné
Cyprus poslal po mori
Cyprus poslal po mori do Pásma Gazy 1200 ton humanitárnej pomoci
Zahraničné
Pri talianskom pobreží zahynulo
V Stredozemnom mori pri talianskom pobreží sa prevrátil čln s migrantmi: Hlásia najmenej 20 mŕtvych, mnohí ďalší sú nezvestní
Zahraničné
USS John S. McCain
Incident v Juhočínskom mori: Čína tvrdí, že jej lode zahnali americký torpédoborec
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia ministra Šutaja Eštoka na tému Fakty vs. Hoaxy
Tlačová konferencia ministra Šutaja Eštoka na tému Fakty vs. Hoaxy
Správy
Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe, vystavili ju v Prahe
Najslávnejšia kostra sveta je prvýkrát v Európe, vystavili ju v Prahe
Správy
Samuel Baláž získal 6. miesto v K1 na MS v Miláne
Samuel Baláž získal 6. miesto v K1 na MS v Miláne
Šport

Domáce správy

Peter Stachura
KDH a hnutie Slovensko kritizujú splnomocnenca Kotlára za postoj k analýze mRNA vakcín od Slovenskej akadémie vied
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Hlas-SD odmieta zmeny v 13. dôchodku aj znižovanie príspevkov do druhého piliera: Nechce škrty v sociálnej oblasti
Domáce
Košický samosprávny kraj vyčlenil
Košický samosprávny kraj vyčlenil 100-tisíc eur na pomoc obciam zasiahnutým veternou smršťou zo 7. júla
Domáce
Košický kraj schválil 100-tisíc eur pre obce zasiahnuté ničivou búrkou – pomoc už čoskoro
Košický kraj schválil 100-tisíc eur pre obce zasiahnuté ničivou búrkou – pomoc už čoskoro
Gelnica

Zahraničné

Psychologička z Harvardu označila
Psychologička z Harvardu označila Trumpa za psychicky chorého
Zahraničné
Azerbajdžan varuje pred poklesom
Azerbajdžan varuje pred poklesom hladiny Kaspického mora: Ohrozuje prístavy, ropnú prepravu aj živočíšne druhy
Zahraničné
Generálny tajomník OSN Antonio
Agentúry OSN odsúdili izraelský útok na nemocnicu v Chán Júnis: Zomrelo 20 ľudí vrátane novinárov
Zahraničné
Najznámejší los sveta Emil
Najznámejší los sveta Emil už opustil Slovensko: Pri Viedni vraj obdivuje pamiatky, tvrdí polícia
Zahraničné

Prominenti

Ján (72) zo šou
Ján (72) zo šou Farmár hľadá ženu je vo VÄZBE: Obvinenie z TÝRANIA koňa... OTRASNÉ, ako žil!
Domáci prominenti
Braňo Deák
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby toto po ňom NEZDEDILI!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Sám Doma po 35
Sám Doma po 35 rokoch od premiéry: Kevin NIE JE jedinou hviezdou rodiny... Jeho brat získal Oscara!
Zahraniční prominenti
VULGARIZMY a urážky! Jasmina
VULGARIZMY a urážky! Jasmina hrubo vynadala Rytmusovi... všetko to počul ich šesťročný SYN
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ženy, ktoré majú viac
Ženy, ktoré majú viac TOHTO, majú aj viac sexu!
vysetrenie.sk
Poliak dorazil k moru
Poliak dorazil k moru a čakal ho šok: Celý čas s ním cestoval nezvyčajný spolucestujúci
Zaujímavosti
Experiment storočia? Do vesmíru
Experiment storočia? Do vesmíru sa vydali nezvyčajní prieskumníci: TOTO nie sú astronauti!
Zaujímavosti
Tento pohyb vášho psa
Tento pohyb vášho psa hovorí viac než tisíc slov: Odborník odhalil dojemnú pravdu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)

Šport

Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
La Vuelta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Tipos SBL
Zasadne Vladimír Weiss opäť na reprezentačné kreslo? Slovan Bratislava reaguje na špekulácie
Zasadne Vladimír Weiss opäť na reprezentačné kreslo? Slovan Bratislava reaguje na špekulácie
Reprezentácia
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
Moja kariéra je v troskách, neviem, čo bude ďalej: Rakúska hviezda príde o zimnú olympiádu
ZOH Miláno Cortina 2026

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Nakladaná cuketa: Ako ju zavariť? Objavte tradičný recept
Výber receptov

Technológie

Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Armádne technológie
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Veda a výskum
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Windows
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
„Pridajte si ma na WhatsApp, mám pre vás ponuku…“ Pozor na nový telefonický podvod, takto prebieha
Bezpečnosť

Bývanie

Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur

Pre kutilov

Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Chudnutie a diéty
Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Psychologička z Harvardu označila
Zahraničné
Psychologička z Harvardu označila Trumpa za psychicky chorého
Najznámejší los sveta Emil
Zahraničné
Najznámejší los sveta Emil už opustil Slovensko: Pri Viedni vraj obdivuje pamiatky, tvrdí polícia
Detaily nešťastia v autoumývarni
Domáce
Detaily nešťastia v autoumývarni v Pezinku! Chlapca (5) prešlo auto dvakrát, v nemocnici bojuje o život
Hriešne chvíle v letnom
Domáce
Hriešne chvíle v letnom kine nechali majiteľov v pomykove: Pikantnosti na Zemplínskej šírave, zabudnuté NOHAVIČKY!

Ďalšie zo Zoznamu