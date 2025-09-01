Prebieha rozsiahle vojenské cvičenie v citlivom regióne Baltského mora: Zapojilo sa 14 krajín NATO

BERLÍN - V Baltskom mori sa v pondelok začali rozsiahle vojenské manévre s názvom Quadriga, na ktorých sa zúčastňuje približne 8000 vojakov zo 14 krajín NATO a ich cieľom je nacvičovanie ochrana tohto regiónu v krízových a vojnových podmienkach. Informuje agentúra DPA.
Do cvičenia, ktoré trvá do 12. septembra a tentoraz nie je formálne cvičením NATO, je zapojených aj 40 lodí, 30 lietadiel a vrtuľníkov a viac ako 1800 vozidiel. Zúčastňujú sa na ňom vojaci z Nemecka, Švédska, Fínska, Dánska, Poľska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Francúzska, Británie, USA, Belgicka, Holandska a Kanady. Námorná zložka cvičenia s označením Northern Coasts sa koná každoročne od roku 2007 z iniciatívy nemeckého námorníctva. Jej cieľom je zabezpečiť námorné trasy pre prepravu vojsk. Dôraz sa kladie na odstraňovanie námorných mín a ochranu kritickej infraštruktúry.
Citlivosť cvičenia
Generálny inšpektor nemeckých ozbrojených síl Carsten Breuer poukázal v tejto súvislosti na osobitnú citlivosť cvičenia, keďže sa čiastočne prekrýva so spoločnými strategickými manévrami Ruska a Bieloruska Západ 2025, ktoré sa uskutočnia od 12. do 16. septembra. Podľa Breuera sa na nich zúčastní približne 13.000 bieloruských a 30.000 ruských vojakov.
„Úspešné vojenské operácie majú vždy jeden predpoklad: fungujúcu logistiku,“ zdôraznil Breuer. Preto sa precvičuje celý dodávateľský reťazec. Osobitný dôraz sa kladie na vnútornú bezpečnosť. V rámci čiastkového cvičenia National Guardian budú aktívne sily a záložníci spolu s civilnými zložkami zabezpečovať kritickú obrannú infraštruktúru, ako sú prístavy a zásobovacie trasy v Nemecku. „Chceme odstrašiť; nechceme eskaláciu. Cvičíme výlučne obranu,“ povedal Breuer.