Hladomor v Pásme Gazy je údajne úmyselný: Počet detí s podvýživou stúpa

GAZA - Hladomor v Pásme Gazy je podľa šéfa Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippeho Lazzariniho zámerný. Lazzarini tiež vo štvrtok upozornil na šesťnásobný nárast počtu detí trpiacich podvýživou v meste Gaza od marca tohto roka. Informuje správa stanice Sky News.
Šéf UNRWA povedal, že hladomor je v Pásme Gazy využívaný ako „nástroj vojny“. Vyjadril tiež obavy zo situácie detí trpiacich podvýživou, ktoré podľa neho zomrú, ak sa počas izraelskej operácie v meste Gaza okamžite nezavedú núdzové opatrenia. „Táto populácia je extrémne vyslabnutá a bude konfrontovaná s novou rozsiahlou vojenskou operáciou,“ konštatoval Lazzarini. Mnoho ľudí podľa neho nebude mať silu na to, aby podstúpilo ďalšie vysídľovanie. „Mnoho z nich neprežije. Je to umelo vyvolaný, zámerný hladomor,“ dodal.
Izraelská armáda začala v stredu inváziu do mesta Gaza
Izraelská armáda začala v stredu inváziu do mesta Gaza. Izraelský bezpečnostný kabinet začiatkom augusta schválil prevzatie kontroly nad týmto mestom izraelskou armádou. Medzinárodné spoločenstvo vrátane mnohých spojencov vyzvalo Izrael, aby tento úmysel prehodnotil. K izraelskej operácii sa vo štvrtok vyjadril aj Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), podľa ktorého bude mať táto operácia „strašný dopad na ľudí“.
OCHA vo svojom vyhlásení uviedol, že „nútiť státisíce ľudí presunúť sa na juh je receptom na ďalšiu katastrofu a mohlo by ísť o násilné presídlenie“. „Pripomíname všetkým stranám konfliktu ich povinnosti na základe medzinárodného práva ochraňovať civilistov vrátane humanitárnych pracovníkov a tých, ktorí sa nemôžu alebo nechcú presunúť, a na ochranu humanitárnych zariadení a inej civilnej infraštruktúry,“ tvrdí OCHA.
Tento úrad tiež poznamenal, že všetky vysídlené osoby musia mať možnosť návratu, ak si to želajú. OCHA znova zopakoval svoju výzvu na trvalé prímerie a okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov, s ktorými medzitým musia únoscovia zaobchádzať humánne.
Izraelská armáda vyzvala nemocnice na severe Gazy na prípravu evakuácie
Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že tento týždeň vyzvala humanitárne organizácie na severe Pásma Gazy, aby sa pripravili na evakuáciu miestneho obyvateľstva do južnej časti palestínskej enklávy. Výzva súvisí s plánom širšej ofenzívy izraelských síl do mesta Gaza, ktorá sa začala v stredu večer, informuje agentúra AFP. Prevzatie vojenskej kontroly nad mestom Gaza schválilo tento týždeň izraelské ministerstvo obrany, ktoré súčasne odobrilo povolanie približne 60.000 záložníkov. Tieto kroky vyvolali obavy, že izraelská ofenzíva zhorší už tak katastrofálnu humanitárnu krízu v Pásme Gazy.
Izraelská armáda podľa svojho vyhlásenia informovala príslušné subjekty v severnej oblasti pobrežného územia, aby začali pripravovať plány na presun nemocničného vybavenia na juh, a zdôraznila, že prebiehajú úpravy infraštruktúry zdravotníckych zariadení v južnej časti, aby mohli prijímať chorých a zranených. Takisto sa podľa nej zvyšuje dovoz potrebného medicínskeho vybavenia. Izrael k invázii do mesta Gaza pristúpil napriek výzvam mnohým jeho spojencov, aby tento úmysel prehodnotil. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je však pod tlakom ultrapravicových členov svojej koalície, ktorí odmietajú prímerie s palestínskym militantným hnutím Hamas. Žiadajú pokračovanie vojny v Pásme Gazy a napokon aj jeho anexiu.
Nesúhlas s najnovšími krokmi Tel Avivu vyjadrujú aj rodiny izraelských rukojemníkov zajatých Hamasom pri útoku na juh Izraela zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy. Militanti vtedy zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 osôb uniesli do enklávy ako rukojemníkov. Izraelská armáda v reakcii na útok Hamasu spustila rozsiahle bombardovanie a neskôr aj pozemnú operáciu. Ofenzíva spustošila Pásmo Gazy, vyhnala z domovov najmenej 1,9 milióna miestnych obyvateľov a pripravila o život viac než 62.000 osôb. Údaje o počte obetí, ktoré poskytujú gazské úrady, považuje OSN za spoľahlivé.