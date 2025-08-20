Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

Nemecký minister zahraničia Wadephul vyzýva Izrael a Hamas na okamžité prímerie a prepustenie rukojemníkov

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul (Zdroj: TASR/AP/Abdul Saboor/Pool)
TASR

JAKARTA - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul naliehavo vyzýva izraelskú vládu a palestínske militantné hnutie Hamas na uzavretie prímeria a prepustenie rukojemníkov. Uviedol to počas stredajšieho stretnutia so svojím indonézskym rezortným kolegom Sugionom v Jakarte. Informuje o tom agentúra DPA.

„Teraz ju tu naozajstná príležitosť na vyriešenie konfliktu,“ povedal Wadephul. Podľa jeho slov k tomu už prispeli mnohé susedské krajiny a je to v „záujme nás všetkých, aby sa podarilo tento strašný konflikt vyriešiť mierovou cestou“. Cieľom je vyjednať dvojštátne riešenie, dodal s odkazom na nezávislý palestínsky štát existujúci v mieri vedľa Izraela, píše DPA. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však odmieta riešenie vo forme dvoch štátov, podobne ako Hamas.

Indonézia, krajina s najväčšou moslimskou populáciou na svete, má osobitný záujem o osud sužovaných Palestínčanov, poznamenal Wadephul. Nemecko ako osobitný priateľ a partner má tiež istú zodpovednosť voči Izraelu a podporuje jeho boj proti Hamasu, skonštatoval. Zdôraznil ale, že vláda považuje sužovanie obyvateľstva v Pásme Gazy za neúnosné a naliehavo vyzýva Tel Aviv, aby navrhol ďalšie opatrenia na zmiernenie utrpenia. Podľa portálu Times of Israel izraelská vláda skúma nový návrh prímeria, s ktorým Hamas podľa vlastných tvrdení už súhlasil, píše DPA.

