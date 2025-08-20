Bizarný medicínsky prípad: FOTO Muž prežil roky s nožom v tele bez závažných symptómov, ako je to možné?!

TANZÁNIA - Lekári v Tanzánii neverili vlastným očiam, keď zistili, že 44-ročný muž mal v tele celé roky zapichnutú čepeľ noža. Pacient pritom nepociťoval žiadne vážnejšie ťažkosti a sám uviedol, že žil „bez problémov“. Na prípad upozornil odborný časopis Journal of Surgical Case Reports.
Štyridsaťštyriročný muž prišiel do nemocnice a sťažoval sa na vytekajúci hnis pod pravou bradavkou. Neudával žiadnu bolesť na hrudníka, ani ťažkosti s dýchaním, kašeľ, či horúčku a jeho vitálne funkcie boli v norme, informoval portál Need to Know.
Lekári si nevedeli vysvetliť príčinu jeho problému až do chvíle, kým si pacient nespomenul na udalosť, ktorá sa mu stala pred ôsmymi rokmi. Vtedy utrpel počas „násilnej potýčky“ viaceré rezné rany na tvári, chrbte, hrudníku a bruchu a ošetrovali ho lekári. Podľa pacienta prebiehal od tejto udalosti jeho život „bez problémov“, až kým si nevšimol hnis vytekajúci spod bradavky. Až röntgenové vyšetrenie odhalilo šokujúcu príčinu – veľkú čepeľ noža uviaznutú v oblasti hrudníka, ktorý prenikol do tela pacienta cez pravú lopatku.
Našťastie sa vyhol všetkým hlavným orgánom. Lekári mu predmet chirurgicky odstránili a zároveň mu odsali hnis vytvorený odumretým tkanivom. Muž zostal na jednotke intenzívnej starostlivosti 24 hodín v Národnej nemocnici Muhimbili v Tanzánii a potom ho previezli na bežné oddelenie, kde strávil ďalších desať dní pod dohľadom lekárov. Následné kontroly prebehli „bez komplikácií“.