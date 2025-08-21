Dráma vo Viedni: Tínedžer zo Slovenska si chcel pozrieť hviezdy! Spadol zo šiesteho poschodia

VIEDEŇ - Romantický nočný výlet s partiou kamarátov sa zmenil na boj o život. Pätnásťročný Slovák sa vo Viedni vybral s priateľkou a ďalšími známymi na strechu sedemposchodového domu, aby pozorovali hviezdy. Krátko po pol druhej ráno sa však prepadol cez svetlík a zrútil sa šesť poschodí do hĺbky.
Pád v noci
K nešťastiu došlo v mestskej časti Rudolfsheim-Fünfhaus. Keď tínedžer stúpil na kupolu svetlíka, tá nevydržala jeho váhu a prelomila sa. Priateľka a ďalší kamaráti museli v hrôze sledovať, ako mizne v šachte. Okamžite privolali záchranárov.
Komplikovaná záchranná akcia
Na miesto vyrazili desiatky hasičov a záchranárov. Zásah bol mimoriadne náročný – časť tímu hľadala prístup do šachty, iní pripravovali lanovú techniku na záchranu cez strechu.
Do hĺbky sa spustil špeciálne vycvičený výškový záchranár spolu s lekárom záchrannej služby, ktorí tínedžera ošetrili priamo na mieste. Medzitým sa podarilo nájsť prístupový otvor, cez ktorý bol chlapec s pomocou akumulátorového navijaka vytiahnutý a prenesený do schodiska.
Ťažko zranený v nemocnici
Po vyzdvihnutí si ho prevzala viedenská záchranná služba, ktorá ho stabilizovala a následne transportovala do nemocnice. Úrady potvrdili, že utrpel ťažké zranenia, no bližšie informácie o jeho aktuálnom zdravotnom stave zatiaľ neposkytli.