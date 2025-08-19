Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

Ruská EUFÓRIA po summite na Aljaške: Veľký brat USA! Moskva útočí na Ukrajine s americkými vlajkami

Rusi útočia na Ukrajine na tanku, kde je okrem ruskej vlajky jasne viditeľná aj americká Zobraziť galériu (2)
Rusi útočia na Ukrajine na tanku, kde je okrem ruskej vlajky jasne viditeľná aj americká (Zdroj: X/RT/Igor Sushko)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

ZÁPOROŽIE – Víkendový summit na Aljaške medzi prezidentmi USA a Ruskom nepriniesol žiadne konkrétne riešenia ukončenia vojny na Ukrajine. Na druhej strane, ale privítanie Putina na červenom koberci či priateľské podanie ruky od Donalda Trumpa na americkej pôde, považuje ruská strana za výhru. Takto sa k tomu stavajú aj ruské jednotky, ktoré naďalej bojujú na Ukrajine. Spojené štáty považujú za partnera.

Boje na Ukrajine prebiehali aj počas aljašského summitu medzi prezidentmi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom. Po tom, ako sa do sveta dostali informácie z tohto rokovania, nemohla byť ruská armáda šťastnejšia.

Už pár hodín po rokovaniach sa americký prezident Trump vyjadril, že je ochotný prijať Putinov návrh. Ten by ukončil boje na Ukrajine, pričom by už nikdy v budúcnosti nezaútočil na svojho suseda vojenskou silou v prípade, ak by sa súčasťou Ruskej federácie stali východné regióny. Trump dokonca spomenul aj tie oblasti, na ktorých v súčasnej dobe neoperuje ruská armáda. 

Zverejnili to aj Rusi 

Po takýchto tvrdeniach nemohli ruské jednotky na Ukrajine skrývať eufóriu. Ako píše Daily Mail, Putinove jednotky už dávajú jasné signály, že Trumpa a Spojené štáty považujú za spojenca a priateľa. Dokazuje to aj video, ktoré sa šíri vo veľkom po sociálnych sieťach. Je na ňom vidieť tank s ruskou aj americkou vlajkou. Video mala okrem iného zverejniť aj ruská štátna agentúra RT.

Má ísť o transportér M113, ktorý dodali USA pôvodne Ukrajine, ale neskôr ho počas bojov získala ruská armáda. Zábery majú pochádzať zo Záporožskej oblasti a objavili sa v pondelok 18. augusta, teda v deň stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s prezidentom Trumpom v Bielom dome vo Washingtone. Vyzerá to tak, že pokiaľ Ukrajina neprijme požiadavky Trumpa a Putina, Rusi budú pokračovať v bojoch. 

"Rusi už vyhlásili USA za spojencov a útočia na dedinu Mala Tokmačka v obrnených transportéroch M113 s ruskými a americkými vlajkami. Je to len logický záver všetkých Trumpových absurdít a video zverejnil aj oficiálny propagandistický kanál Russia Today. Na toto už nie sú žiadne slová," vyjadril svoje pohoršenie riaditeľ Centra pre štúdium okupácie Peter Andrjuščenko.

Viac o téme: VlajkyRuské tankyUSAVojna na Ukrajine
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident Donald Trump (vpravo)
Experti v tom majú jasno: Summit na Aljaške priniesol pre Ukrajinu len 2 možnosti, podľa Zelenského sú NEPRIJATEĽNÉ!
Zahraničné
FOTO Summit Vladimira Putina a
Putinove výroky zo summitu na Aljaške: Šéf Kremľa všetkých zaskočil, TOTO povedal o Ukrajine!
Zahraničné
FOTO MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala gigantický úspech: Opäť prevzala kontrolu nad šiestimi svojimi obcami!
Zahraničné
FOTO Vladimir Putin a Donald
MIMORIADNY ONLINE Trump aj Putin pristáli na Aljaške: Celosvetovo sledované rokovania sa začali
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ambasádormi projektu EHMK sa stali aj manželia Gáboríkovci
Ambasádormi projektu EHMK sa stali aj manželia Gáboríkovci
Správy
Generálkou na EHMK 2026 bude septembrový Festival zvedavosti
Generálkou na EHMK 2026 bude septembrový Festival zvedavosti
Správy
Ostrov nekonečnej bolesti: Na Spinalongu pri Kréte odvážali malomocných z celého Grécka
Ostrov nekonečnej bolesti: Na Spinalongu pri Kréte odvážali malomocných z celého Grécka
Cestovanie

Domáce správy

FOTO Bratislavský záchranársky vrtuľník zasahoval
Bratislavský záchranársky vrtuľník zasahoval pri dvoch nehodách na D2
Domáce
Výsledok rýchlotestu ukázal prítomnosť
Policajná kontrola odhalila vodiča pod vplyvom viacero druhov drog
Domáce
prezident SR Peter Pellegrini
Nádej na mier: Pellegrini hodnotí stretnutie v Bielom dome ako prelomové pre Ukrajinu
Domáce
Hurbanovo prijíma prísne opatrenia: Potraviny dezinfikujú, žltačka sa v meste šíri ďalej!
Hurbanovo prijíma prísne opatrenia: Potraviny dezinfikujú, žltačka sa v meste šíri ďalej!
Komárno

Zahraničné

Rusi útočia na Ukrajine
Ruská EUFÓRIA po summite na Aljaške: Veľký brat USA! Moskva útočí na Ukrajine s americkými vlajkami
Zahraničné
Pasce s proseccom: Talianske
Pasce s proseccom: Talianske mesto vytiahlo proti potkanom obľúbený alkohol
dromedar.sk
Cestujúci sa pozerajú na
Air Canada obnoví prevádzku po ukončení štrajku palubného personálu
Zahraničné
Šokujúca tragédia v Poľsku:
Šokujúca tragédia v Poľsku: Poľovník si pomýlil muža s diviakom, zraneniam na mieste podľahol
Zahraničné

Prominenti

Čert z rozprávky Z
Čert z rozprávky Z pekla šťastie sa po 27 rokoch OŽENIL: Vzal si tohto MUŽA!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Hulk Hogan
Dcéra legendárneho Hulka Hogana (†71): Za otcom STÁLE PLAČE... Aj na prechádzke!
Zahraniční prominenti
Zuzana Tlučková, Gizka Oňová
Tlučková spomína na SVADBU so Skrúcaným: Pozvaný bol aj Krajíček (†57)... Neuveríte, čo VYVIEDOL!
Domáci prominenti
Matt Damon
Slávnemu hercovi dýchala SMRŤ na krk: Život mu ZACHRÁNIL obľúbený moderátor!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Kuriózny prípad pre hasičov,
Lietajúca ryba? Šialený požiar v Kanade: Spadla rovno z neba, hasiči neverili vlastným očiam!
Zaujímavosti
FOTO Neobyčajný zásnubný príbeh sa
Neuveriteľné šťastie: Mladá žena si našla zásnubný prsteň, po mesiacoch pátrania objavila obrovský diamant!
Zaujímavosti
Cestovateľský sprievodca: Top 5
Cestovateľský sprievodca: Top 5 talianskych hradov a zámkov, ktoré stojí za to navštíviť
dromedar.sk
Šokujúci prípad: 76-ročný muž
Šokujúci prípad: 76-ročný muž sa zaľúbil do umelej inteligencie, namiesto lásky ho čakalo to najhoršie!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Bábiky Labubu lámu rekordy: Výrobca sa teší z ohromujúceho zisku, prekonal už aj Barbie! (foto)
Bábiky Labubu lámu rekordy: Výrobca sa teší z ohromujúceho zisku, prekonal už aj Barbie! (foto)
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!
Pozor na ďalší trik podvodníkov: Tvária sa ako banka a chcú citlivé údaje!
Pozor na ďalší trik podvodníkov: Tvária sa ako banka a chcú citlivé údaje!

Šport

Dôležitá správa pre všetkých hokejových fanúšikov: Slováci spoznali program na MS v hokeji 2026
Dôležitá správa pre všetkých hokejových fanúšikov: Slováci spoznali program na MS v hokeji 2026
Slováci
Jeden z najzaujímavejších prestupov leta: Nesmrteľná extraligová ikona sa sťahuje do prvej ligy
Jeden z najzaujímavejších prestupov leta: Nesmrteľná extraligová ikona sa sťahuje do prvej ligy
TIPOS Slovenská hokejová liga
Také niečo tu dlho nebolo: Dve Slovenky proti sebe na turnaji WTA, úžasná dráma a skvostný tenis
Také niečo tu dlho nebolo: Dve Slovenky proti sebe na turnaji WTA, úžasná dráma a skvostný tenis
WTA
VIDEO Burácajúce San Siro venovalo Modričovi mohutné standing ovation: Miláno je môj nový domov!
VIDEO Burácajúce San Siro venovalo Modričovi mohutné standing ovation: Miláno je môj nový domov!
Coppa Italia

Auto-moto

Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Hľadám prácu
Ktoré zamestnania majú najvyššie riziko zániku do 10 rokov?
Ktoré zamestnania majú najvyššie riziko zániku do 10 rokov?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Výber receptov
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Chuťovky

Technológie

Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Priprav sa na novú vlnu krádeží bankových údajov. Jeden z najnebezpečnejších trojanov je voľne stiahnuteľný
Android
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
Google konečne pridáva do aplikácie Správy funkciu, na ktorú si čakal celé roky. Zachráni ťa pred trápnymi SMS
Aplikácie a hry
Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Správy
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
Samsung

Bývanie

Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť

Pre kutilov

Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia, ktorých vzťahy budú sprevádzať aféry: Koncom augusta budú musieť čeliť pravde, pred ktorou utekajú
Partnerské vzťahy
3 znamenia, ktorých vzťahy budú sprevádzať aféry: Koncom augusta budú musieť čeliť pravde, pred ktorou utekajú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rusi útočia na Ukrajine
Zahraničné
Ruská EUFÓRIA po summite na Aljaške: Veľký brat USA! Moskva útočí na Ukrajine s americkými vlajkami
Hasiči, polícia aj záchranári
Domáce
ZVRAT v prípade tragédie v Ružinove: Deti mali zomrieť rukou vlastnej matky, desivé DETAILY
Z Bruselu prichádza ďalšia
Domáce
Z Bruselu prichádza ďalšia NOVINKA: Veľké zmeny pre kozmetiku, oblečenie aj kuchynské pomôcky! TOTO už nekúpite
Vypätá atmosféra splodila nový
Domáce
Vypätá atmosféra splodila nový KONFLIKT: Úrad vlády sa pustil do ombudsmana, spriada plány s OPOZÍCIOU!

Ďalšie zo Zoznamu