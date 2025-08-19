Ruská EUFÓRIA po summite na Aljaške: Veľký brat USA! Moskva útočí na Ukrajine s americkými vlajkami

ZÁPOROŽIE – Víkendový summit na Aljaške medzi prezidentmi USA a Ruskom nepriniesol žiadne konkrétne riešenia ukončenia vojny na Ukrajine. Na druhej strane, ale privítanie Putina na červenom koberci či priateľské podanie ruky od Donalda Trumpa na americkej pôde, považuje ruská strana za výhru. Takto sa k tomu stavajú aj ruské jednotky, ktoré naďalej bojujú na Ukrajine. Spojené štáty považujú za partnera.
Boje na Ukrajine prebiehali aj počas aljašského summitu medzi prezidentmi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom. Po tom, ako sa do sveta dostali informácie z tohto rokovania, nemohla byť ruská armáda šťastnejšia.
Už pár hodín po rokovaniach sa americký prezident Trump vyjadril, že je ochotný prijať Putinov návrh. Ten by ukončil boje na Ukrajine, pričom by už nikdy v budúcnosti nezaútočil na svojho suseda vojenskou silou v prípade, ak by sa súčasťou Ruskej federácie stali východné regióny. Trump dokonca spomenul aj tie oblasti, na ktorých v súčasnej dobe neoperuje ruská armáda.
Zverejnili to aj Rusi
Po takýchto tvrdeniach nemohli ruské jednotky na Ukrajine skrývať eufóriu. Ako píše Daily Mail, Putinove jednotky už dávajú jasné signály, že Trumpa a Spojené štáty považujú za spojenca a priateľa. Dokazuje to aj video, ktoré sa šíri vo veľkom po sociálnych sieťach. Je na ňom vidieť tank s ruskou aj americkou vlajkou. Video mala okrem iného zverejniť aj ruská štátna agentúra RT.
Má ísť o transportér M113, ktorý dodali USA pôvodne Ukrajine, ale neskôr ho počas bojov získala ruská armáda. Zábery majú pochádzať zo Záporožskej oblasti a objavili sa v pondelok 18. augusta, teda v deň stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s prezidentom Trumpom v Bielom dome vo Washingtone. Vyzerá to tak, že pokiaľ Ukrajina neprijme požiadavky Trumpa a Putina, Rusi budú pokračovať v bojoch.
"Rusi už vyhlásili USA za spojencov a útočia na dedinu Mala Tokmačka v obrnených transportéroch M113 s ruskými a americkými vlajkami. Je to len logický záver všetkých Trumpových absurdít a video zverejnil aj oficiálny propagandistický kanál Russia Today. Na toto už nie sú žiadne slová," vyjadril svoje pohoršenie riaditeľ Centra pre štúdium okupácie Peter Andrjuščenko.