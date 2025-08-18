Experti v tom majú jasno: Summit na Aljaške priniesol pre Ukrajinu len 2 možnosti, podľa Zelenského sú NEPRIJATEĽNÉ!

KYJEV – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odchádza v dnešných hodinách do Washingtonu. Pre šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa to bude prvé oficiálne stretnutie na cezhraničnej úrovni od summitu na Aljaške. Svetoví analytici však tvrdia, že pre Ukrajinu sa naskytujú len dve možnosti, pričom ani jedna nie je z pohľadu Zelenského výrokov prijateľná.
Pred pondelňajším stretnutím (18. augusta) amerického prezidenta Donalda Trumpa a hlavy Ukrajiny Volodymyra Zelenského v Bielom dome vydal Bloomberg zarážajúcu správu, ktorá sa číta podporovateľom Ukrajiny len veľmi ťažko. Podľa analytikov má Zelenskyj na výber len dve možnosti, pričom ani jedna z nich nie je dobrá.
Trump ešte v nedeľu uverejnil na sociálnu sieť Truth Social príspevok, že Zelenskyj môže "takmer okamžite" ukončiť vojnu, alebo "pokračovať v boji". Okrem toho vylúčil prípadný vstup Ukrajiny do NATO a návrat polostrova Krymu pod jej suverenitu (ruská anexia 2014).
Dva spôsoby rozhodnutia:
1. Pokračovanie v boji
Prezident Zelenskyj môže celý návrh Ruskej federácie na prímerie, ktorý mu Trump predostrie v Bielom dome, zmietnuť zo stola, a v takomto prípade môže zrejme čakať podobnú reakciu, s akou sa stretol pri poslednej návšteve Bieleho domu v januári tohto roku.
Široká verejnosť má stále v živej pamäti "rozhovor" z Oválnej pracovne, kde Trump a viceprezident USA J.D. Vance nepustili Zelenského k slovu a následný program aj s oficiálnou večerou bol zrušený. V tej dobe dokonca USA nakrátko pozastavili vojenskú pomoc pre Ukrajinu.
2. Odobratie území v prospech Ruska
Druhou možnosťou pre Zelenského bude prijatie rýchlej dohody o ukončení ruskej invázie. V takomto prípade prezident Ukrajiny zároveň bude súhlasiť s odobratím častí územia v prospech Ruska. Už počas víkendu sa začalo hovoriť, že Trump je ochotný pristúpiť na Putinov návrh, ktorý okamžite ukončí všetky boje, pokiaľ sa k Rusku oficiálne pripoja oblasti na východe a aj tie, kde v súčasnej dobe neoperuje ruská armáda.