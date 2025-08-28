MOSKVA - Analýza ukazuje, že konflikt na Ukrajine prináša zisky chudobným regiónom a motivuje tisíce Rusov.
Tri a pol roka trvajúca vojna na Ukrajine sa nekončí. Napriek obrovským stratám vojakov aj techniky Kremeľ stále odmieta mierové rokovania. Hoci prezident USA Donald Trump ešte nedávno po stretnutí s Vladimirom Putinom v Aljaške naznačoval nádej na diplomatické riešenie, Moskva následne odmietla ďalší plánovaný summit a pokračuje v útokoch. Dôvody, prečo Putin vojnu neukončí, odhaľuje nová analýza austrálskeho denníka The Sydney Morning Herald, z ktorej cituje nemecký Focus Online.
Vojna ako motor upadajúcich regiónov
Podľa ekonómky Tatiany Orlovej konflikt paradoxne vdýchol život oblastiam, ktoré po rozpade Sovietskeho zväzu zažívali úpadok. Zatvorené fabriky opäť prijímajú ľudí, prichádzajú nové investície a na chudobnom ruskom vidieku sa objavili dobre platené pracovné miesta. Výroba munície, uniforiem či iných vojenských zásob vytvára tisíce pracovných príležitostí pre ľudí bez vyššieho vzdelania.
„Dobré časy“ pre robotníkov, veľké peniaze pre vojakov
„Je dobrým obdobím byť ruským robotníkom,“ cituje Sydney Morning Herald. Ešte väčšie zisky však prináša služba v armáde. Nábor nových vojakov sprevádzajú vysoké príspevky a už samotný podpis kontraktu znamená pre rodiny výrazný finančný zisk.
Smrť ako zdroj odškodnenia
Rodiny padlých vojakov dostávajú od štátu kompenzácie až do výšky 11 miliónov rubľov – približne 116-tisíc eur. To im umožňuje presťahovať sa z dedín do miest, kde deti získavajú prístup k lepším školám a univerzitám. Vojna sa tak pre mnohé rodiny mení na cestu k spoločenskému vzostupu, hoci vykúpenú tragédiou.
Mier bez podpory zdola
Ekonomka Jekaterina Kurbangalijeva z George Washington University tvrdí, že tieto sociálne a finančné mechanizmy menia samotnú dynamiku spoločnosti: „Títo ľudia nemajú záujem o návrat k mieru. A ruské úrady si to veľmi dobre uvedomujú.“
Putinov záujem je udržať konflikt
Západní experti preto čoraz viac pochybujú, že by mal Vladimír Putin úprimnú vôľu ukončiť vojnu. Naopak, konflikt sa stal nástrojom, ktorý mu umožňuje nielen udržať ekonomiku v chudobných regiónoch pri živote, ale aj upevniť lojalitu obyvateľstva, ktoré z vojny profituje – prácou, peniazmi či sociálnym postavením.