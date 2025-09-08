Nezničiteľný Putin: Peskov prehovoril o jeho kondícii! TAKTO zvláda náročný program

MOSKVA - Ruský prezident vraj zvláda extrémne tempo aj vďaka športu a minimálnemu spánku. Jeho hovorca Peskov priznal, že tomu nerozumie ani on sám.
Kult tela a železná disciplína
Vladimir Putin sa dlhodobo prezentuje ako líder, ktorý si zakladá na fyzickej kondícii. Svetu posiela odkazy cez fotografie z telocvične, kde dvíha činky či predvádza tréningy. Tvrdí, že mu stačí málo spánku – a práve to má byť podľa jeho najbližších dôvod, prečo vydrží aj neľudské pracovné nasadenie.
Peskov priznal obdiv
„Prezident Putin má rád šport, podporuje zdravý životný štýl a zostáva stále maximálne sústredený, hoci spí len niekoľko hodín denne,“ uviedol v rozhovore pre štátnu agentúru TASS jeho hovorca Dmitrij Peskov. Zároveň dodal: „Samozrejme, na cestách športovať nestíha. Ale keď je v Rusku, snaží sa cvičiť každý deň.“
Tajomstvo výdrže
Peskov nezakrýval, že ho energia šéfa Kremľa zaráža: „Úprimne, niekedy je pre mňa ťažké pochopiť, odkiaľ berie toľko síl. Vždy je na vrchole koncentrácie. Spí len pár hodín denne, niekedy menej ako štyri. Ani tomu nerozumiem.“ Hovorca vysvetlil, že počas ciest sa Putin snaží žiť naraz podľa moskovského aj miestneho času, čo jeho spánok skracuje na minimum.
Otázniky nad zdravím
Zdravotný stav ruského prezidenta pritom už roky vyvoláva špekulácie. Nedávno médiá upozornili na jeho podivné pohyby počas návštevy Spojených štátov, kde sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Kamery zachytili tras jeho nôh, čo nebolo po prvý raz. Ako pripomenul britský Daily Mail, podobné problémy sa objavili aj vlani v kazašskej Astane a nezvyčajné kŕčovité pohyby ho sprevádzajú už niekoľko rokov.