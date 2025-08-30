Tajomné prípravy v Rusku: Putin testuje obávanú riadenú strelu! TOTO sú jej parametre

MOSKVA - Ruská armáda v arktickom súostroví Nová zem testuje riadenú strelu s jadrovým pohonom Burevestnik. Vladimir Putin ju označuje za „zbraň bez obmedzení“, no jej skúšky sprevádza nezvyčajná vojenská aktivita, prísne utajenie a obavy z úniku radiácie.
Neobvyklý ruch na základni Rogačevo
Analytici The Barents Observer tri augustové týždne sledovali satelitné snímky leteckej základne Rogačevo. Zaznamenali prílety a odlety viacerých špeciálnych strojov – od lietadla včasnej výstrahy Berijev A-50U, ktoré sa v arktickej oblasti objavuje len výnimočne, až po transportné Il-76 a niekoľko vrtuľníkov. V priestore operujú aj stíhačky Su-35S, ktoré majú zabezpečovať ochranu testovacej zóny pred zahraničnými prieskumnými letmi.
Merania a záchranné misie
Kľúčovú úlohu pri testoch zohrávajú dva obrovské Il-976 SKIP patriace Rosatomu. Ako vysvetľuje odborník na ruské letectvo Lars Peder Haga z Nórskej akadémie vzdušných síl, tieto lietadlá sú špeciálne navrhnuté na monitorovanie jadrových skúšok. „Ak sa testuje raketa, vždy je viditeľná zvýšená aktivita – meracie stroje SKIP lietajú, stíhačky sú v pohotovosti a vrtuľníky čakajú na prípadnú záchranu či vyzdvihnutie trosiek z mora,“ uviedol.
Obmedzený vzdušný a námorný priestor
Celá oblasť západne od Novej Zeme bola v auguste uzavretá pre civilnú leteckú prevádzku, námorníci dostali varovania pred pohybom v Barentsovom mori. Satelitné zábery zachytili pri pobreží až deväť plavidiel, niektoré z nich podľa expertov monitorovali testy, iné mohli byť pripravené na vyzdvihnutie zlyhaných rakiet z dna mora.
Jadrový motor a neobmedzený dolet
Strela 9M730 Burevestnik, známa pod kódovým označením NATO SSC-X-9 Skyfall, bola prvýkrát predstavená Putinom v roku 2018 ako súčasť „neporaziteľného“ arzenálu. Jej špecifikom je jadrový reaktor, ktorý namiesto chemického paliva ohrieva nasávaný vzduch. Vďaka tomu má raketa teoreticky neobmedzený dolet a schopnosť obchádzať systémy protiraketovej obrany. Podľa ruských zdrojov by mala byť schopná preletieť desiatky tisíc kilometrov.
Riziko havárie a radiácie
Testovanie však nesie vážne riziká. Už v roku 2019 došlo pri obci Ňonoksa k explózii počas manipulácie s reaktorom. Zahynulo päť expertov Rosatomu a v okolí Severodvinska bol zaznamenaný prudký nárast radiácie. Podľa Nórskej spravodajskej služby jadrový pohon Burevestniku pri skúškach uvoľňuje rádioaktívne látky, keďže chladenie reaktora je otvorené a využíva priamo atmosférický vzduch.
Putin a tajné rokovania
Putin sa minulý piatok objavil v uzavretom meste Sarov, ktoré je centrom ruského jadrového výskumu. Oficiálne navštívil projekty spojené s ľadoborcami a medicínskymi izotopmi, no podľa kanála Deti Arbata tam dostal podrobné správy o stave Burevestniku a jeho pripravenosti na ostré nasadenie. Denník Kommersant si všimol, že prezident zamieril aj do jedného z tajných závodov, ktorý nefiguroval v programe.
Historicky slabé výsledky
Medzi rokmi 2017 až 2019 sa uskutočnilo viacero testov, no väčšina skončila neúspechom. Jeden z raketových prototypov mal dokonca zmiznúť v mori, pričom Rusko vyslalo špeciálne misie, aby ho vyzdvihlo. Napriek tomu Kremeľ pokračuje v projektoch, ktoré Putin opisuje ako dôkaz technologickej prevahy Ruska nad Západom.