MIMORIADNY ONLINE Trump pripravuje summit so Zelenským a Putinom: Kyjev varuje pred ruským odmietaním prímeria

KYJEV/MOSKVA - Americký prezident Donald Trump povedal európskym lídrom, že chce už do budúceho piatku zorganizovať trojstranný summit, na ktorom by sa zúčastnil spoločne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským i šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. S prípravami takéhoto stretnutia podľa vlastných slov začne, ak dopadnú dobre pondelňajšie rokovania, ktoré má v Oválnej pracovni absolvovať so Zelenským, uvádza stanica CNN. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:04 Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval v sobotu večer summit na Aljaške, kde sa v piatok stretli americký prezident Donald Trump so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Stretnutie podľa Merza bolo osožné pre ruského prezidenta.
6:00 Americkí politici, republikán Lindsey Graham a demokrat Richard Blumenthal, zvažujú možnosť predložiť v Senáte USA návrh zákona, ktorý by v prípade schválenia mohol označiť Rusko a Bielorusko za štáty podporujúce terorizmus v súvislosti s únosom ukrajinských detí. S odvolaním sa na zdroj oboznámený s návrhom o tom informovala stanica NBC News.
Trump chce už do budúceho piatku usporiadať summit so Zelenským aj Putinom
Portál Axios s odvolaním sa na vlastné zdroje mierne odlišne uvádza piatok ako najskorší Trumpom zvažovaný termín takéhoto trojstranného summitu.Zelenskyj v sobotu oznámil, že v pondelok odcestuje do Washingtonu, aby s americkým prezidentom prerokoval „ukončenie zabíjania a vojny“ na Ukrajine. Ukrajinský prezident cestu avizoval po svojom telefonáte s Trumpom, počas ktorého ho americký prezident informoval o „hlavných bodoch“ svojich rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
Americký denník The New York Times medzičasom s odvolaním sa na dvoch vysokopostavených európskych predstaviteľov informoval, že na pondelkové stretnutie Trumpa a Zelenského v Bielom dome sú pozvaní aj európski lídri. Tí budú v rámci takzvanej koalície ochotných rokovať prostredníctvom videokonferencie aj v nedeľu popoludní, oznámil Elyzejský palác.Podľa CNN sa očakáva, že aspoň niektorý z nich sa k pondelňajším rokovaniam Trumpa so Zelenským pridá. Na tomto stretnutí sa podľa zdrojov tejto spravodajskej stanice zúčastní aj americký viceprezident J. D. Vance.
Rusko odmietaním prímeria komplikuje situáciu, tvrdí Zelenskyj
Rusko odmietaním prímeria komplikuje podľa slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského snahy o ukončenie vyše trojročného vojenského konfliktu.„Vidíme, že Rusko odmieta početné výzvy na prímerie a zatiaľ neurčilo, kedy zastaví zabíjanie. To komplikuje situáciu,“ napísal Zelenskyj v sobotu večer na sociálnych sieťach, pričom tak reagoval na vyjadrenia zaznievajúce v súvislosti s piatkovým summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa Kremľa Vladimira Putina na Aljaške.„Ak nemajú vôľu na jednoduchý príkaz na zastavenie útokov, môže to vyžadovať veľa úsilia na dosiahnutie toho, aby malo Rusko vôľu realizovať niečo oveľa rozsiahlejšie – mierové spolunažívanie so svojimi susedmi po celé (ďalšie) desaťročia,“ dodal.
Trump aj Putin označili svoje rokovania na Aljaške, ktoré trvali asi dve a pol hodiny, za produktívne a konštruktívne. Zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Trump potom v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.Kyjev v reakcii uviedol, že najskôr je potrebné dosiahnuť prímerie a až potom začať mierové rokovania.Trump sa v pondelok stretne so Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu. Následne, v prípade, že sa ich pondelňajšie stretnutie bude vyvíjať dobre, plánuje americký prezident zorganizovať ešte v priebehu nasledujúceho týždňa aj trojstranný summit so Zelenským i Putinom.