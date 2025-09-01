Summit na Aljaške zmeny nepriniesol, Trump to povedal na rovinu: Možno len chcú HLÚPO ďalej bojovať!

WASHINGTON – Nedávne stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa na medzištátnej úrovni nepriniesli to, čo Washington očakával. Summit na Aljaške s ruským prezidentom a následné pozvanie európskych zástupcov do Bieleho domu mali priniesť výrazný posun v rámci mierových rokovaní na Ukrajine. Bohužiaľ sa tak ale nestalo.
Donald Trump priznal, že zo summitu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom očakával oveľa pozitívnejšie výsledky. Ako sa vyjadril v rozhovore pre The Daily Caller, cituje HuffPost, "myslel som, že sme to už vyriešili", čím narážal na posunutie sa v mierových rokovaniach na Ukrajine.
Súhlas s Putinovým návrhom
Summit na Aljaške s Putinom prebehol ešte začiatkom augusta. Prezidenti mali rokovať o podmienkach na ukončenie bojov na Ukrajine. Ešte v ten istý deň počas spiatočného letu do Washingtonu Trump vyhlásil, že súhlasí s Putinovými podmienkami na mier. Moskva požaduje pripojenie východných regiónov na Ukrajine, pričom by tam spadali aj oblasti, ktoré nie sú pod kontrolou ruskej armády.
Počas rozhovoru v Oválnej pracovni Bieleho domu v piatok 29. augusta pred novinármi priznal, že od stretnutia s ruským vládcom očakával viac. Dokonca priblížil, že v blízkej dobe s najväčšou pravdepodobnosťou nedôjde k stretnutiu Putina a ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského.
"Nehovoríme tu o niečom, čo som vyvolal. Túto vojnu (na Ukrajine) som zdedil. Všetko, čo sa snažím urobiť, je uhasiť tento plameň. Už som si myslel, že sme to vyriešili," povedal Trump, pričom dodal, že sa mu už podarilo vyriešiť aj ťažšie konflikty.
"Tri z týchto vojen trvajú už viac ako 30 rokov a všetky sa mi podarilo ukončiť. Toto je náročné, je to náročná vojna," dodal.
Pomoc pre Ukrajinu zo vzduchu
Prezident Trump v piatok 29. augusta upokojil verejnosť, že na Ukrajine nebudú nasadené žiadne americké jednotky, ale USA sú ochotné poskytnúť leteckú podporu, pokiaľ by to záviselo od víťazstva vo vojne.
"Nie sú to naši vojaci, ale každý deň ich tam zahynie zhruba sedemtisíc a väčšinou mladých ľudí. Keby som to mohol celé zastaviť občasným vyslaním lietadiel, veľmi by im (Ukrajincom) to pomohlo. Možno ešte potrebujú chvíľu bojovať, proste hlúpo ďalej bojovať," povedal na záver rozhorčený Trump.