Búrlivá diskusia v Bielorusku: Chcú vyzbrojiť raketomety Palanez jadrovými hlavicami

MINSK - V Bielorusku prebieha interná debata, ako by štát mohol vyzbrojiť svoje systémy odpaľovania rakiet Palanez jadrovými hlavicami. Diskutuje sa aj o tom, ako inovatívne využiť ruskú hypersonickú strelu stredného doletu Orešnik, povedal vo štvrtok predseda bieloruskej rady štátnej bezpečnosti Alexandr Volfovič.Informuje správa agentúry Reuters.
Bielorusko v súčasnosti nemá vlastné zbrane hromadného ničenia, ale na jeho území sa nachádzajú ruské taktické jadrové zbrane pod kontrolou Moskvy. Tento týždeň Bielorusko oznámilo, že prehĺbi bilaterálne vzťahy s Iránom. V oblasti vývoja zbraní spolupracuje aj s Čínou. Spoločne s Pekingom vyvinul Minsk raketové systémy Palanez, ktoré sú v prevádzke od roku 2016. Nosná raketa má dosah 300 kilometrov, čo je vylepšenie oproti predošlému 200-kilometrovému dosahu.
Palanez „je dnes špičkový systém“, citovala Volfoviča štátna tlačová agentúra BelTA. Teraz sa podľa neho diskutuje o vybavení týchto rakiet jadrovými hlavicami. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, ktorý krajinu vedie od roku 1994, vo štvrtok povedal, že Bielorusko potrebuje modernizovať a rozvíjať svoju výrobu rakiet. „Dynamika vojenských hrozieb a výrazné zvýšenie vojenských výdavkov našich západných susedov nás nútia neustále venovať pozornosť otázke obranných schopností Bieloruska, Ruska a nášho zväzového štátu,“ povedal Lukašenko s odkazom na konfederatívny útvar, ktorý vznikol v roku 1999.
Cvičenie s použitím balistickej strely
Bieloruské ministerstvo obrany minulý týždeň oznámilo, že nadchádzajúce spoločné manévre s Ruskom Západ 2025 v septembri budú zahŕňať aj cvičenie s použitím balistickej strely stredného doletu Orešnik (Lieska) schopnej niesť jadrovú hlavicu. Moskva ju prvýkrát nasadila pri útoku na ukrajinského výrobcu kozmického a zbrojného materiálu Pivdenmaš v Dnipre v novembri minulého roka. Bielorusko hraničí s členskými štátmi NATO Poľskom, Lotyšskom a Litvou na severe a západe, zatiaľ čo na juhu má spoločnú hranicu s Ukrajinou, proti ktorej vedie Rusko už viac než tri roky vojnu.