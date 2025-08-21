Litva uzavrela vzdušný priestor na hranici s Bieloruskom: Reaguje na dva prieniky dronov

VILNIUS - Litva od 13. augusta uzavrela svoj vzdušný priestor nad niektorými úsekmi hraníc s Bieloruskom. Reagovala tým na dva prieniky dronov, ku ktorým došlo v júli, ako aj na spoločné bielorusko-ruské vojenské cvičenia, ktoré sa v septembri uskutočnia v Bielorusku. Vo štvrtok to oznámilo litovské ministerstvo obrany, informuje agentúra AFP.
„Pristúpili sme k tomu s ohľadom na bezpečnostnú situáciu a hrozby pre obyvateľstvo,“ uviedlo ministerstvo v stanovisku pre agentúru BNS, podľa ktorého bezpilotné lietadlá narušujúce vzdušný priestor predstavujú hrozbu pre civilné letectvo. Konštatovalo tiež, že toto opatrenie umožní armáde reagovať na narušenie vzdušného priestoru.
Toto opatrenie zostane v platnosti do 1. októbra
Toto opatrenie zostane v platnosti do 1. októbra. Uzávierka by sa mohla predĺžiť, ak hrozba preniknutia dronov do litovského vzdušného priestoru zostane vysoká. Neozbrojený dron typu Gerbera, ktorý používa Rusko, vstúpil do vzdušného priestoru Litvy z Bieloruska 10. júla. Niektorí litovskí predstavitelia boli v reakcii na tento incident preventívne prevezení do protileteckého krytu.
Druhý dron typu Gerbera, tentoraz vyzbrojený výbušninami, narušil vzdušný priestor 28. júla. Po prelete nad hlavným mestom Vilnius havaroval vo vojenskom výcvikovom priestore. Podobný incident sa stal v stredu v Poľsku, keď ruský vojenský dron priletel z Bieloruska a explodoval po dopade na pole v Lublinskom vojvodstve, susediacom s Bieloruskom a Ukrajinou.
Litovskí predstavitelia v stredu uviedli, že v súvislosti s konaním manévrov v Bielorusku, na ktorých sa má zúčastniť okolo 30.000 vojakov, bude posilnená ochrana hraníc. Na predchádzajúcich cvičeniach v roku 2021, ktoré predchádzali invázii ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022 a simulovali vojnu s NATO, sa zúčastnilo približne 200.000 vojakov.