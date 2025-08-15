Izraelská armáda zablokovala 7-kilometrový tunel Hamasu v Pásme Gazy

TEL AVIV - Izraelské sily uzavreli sedemkilometrový podzemný tunel, ktorý používalo palestínske militantné hnutie Hamas na severe Pásma Gazy, oznámila v piatok izraelská armáda. Informuje o tom agentúra DPA.
Armáda v rámci operácie v oblasti Bajt Hánún zablokovala tunel „20-tisíc kubickými metrami utesňovacieho materiálu“, uviedla vo vyhlásení. Hamas počas svojho pôsobenia v Pásme Gazy od roku 2006 vytvoril rozsiahlu sieť podzemných tunelov naprieč celou enklávou, ktorá sa rozprestiera iba 45 kilometrov do dĺžky a šesť až 14 kilometrov do šírky.
Systém tunelov, prezývaný „metro Gaza“, mal pred začiatkom vojny celkovú dĺžku najmenej 500 kilometrov. Militanti používali tunely na pašovanie a vojnové účely, a to aj po 7. októbri 2023, keď zaútočili na južný Izrael. Zahynulo pri tom približne 1200 ľudí a ďalších 250 osôb uniesli do Gazy.
Hnutie je značne oslabené izraelskými vojenskými operáciami, no militanti napriek tomu naďalej využívajú tunely na zostávajúcom území, ktoré kontrolujú. Presúvajú cez ne bojovníkov a skladujú v nich zbrane a potraviny, píše DPA. Tunely sú prepojené s bunkrami, v ktorých sa nachádzajú veliteľské centrá a vedenie Hamasu. Izrael sa domnieva, že niektorí zo zostávajúcich rukojemníkov sú zadržiavaní práve v tuneloch pod mestom Gaza a v utečeneckých táboroch v centrálnej oblasti pásma.