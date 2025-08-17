Izraelská armáda pripravuje útok na mesto Gaza: Civilisti budú evakuovaní do bezpečných zón

JERUZALEM - Obyvatelia mesta Gaza začnú od nedele dostávať stany a iné potrebné vybavenie na ubytovanie, aby sa mohli presídliť na juh Pásma Gazy. Oznámila to v sobotu izraelská armáda s tým, že jej cieľom je „zaistiť ich bezpečnost“.
Izrael pred niekoľkými dňami ohlásil, že plánuje spustiť novú ofenzívu s cieľom prevziať kontrolu nad mesta Gaza, ktoré je metropolou palestínskej enklávy. Avizovaný krok vyvolal obavy medzinárodného spoločenstva o osud tamojších obyvateľov.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil toto mesto za poslednú baštu palestínskeho militantného hnutia Hamas. Zároveň uviedol, že pred začatím ofenzívy bude tamojšie civilné obyvateľstvo evakuované do takzvaných „bezpečných zón“.Armáda informovala, že vybavenie pre nové prístrešky bude po kontrole zo strany ministerstva obrany prepravené cez hraničný priechod Kerem Šalom v južnej časti Pásma Gazy prostredníctvom Organizácie Spojených národov a ďalších humanitárnych skupín.
OSN sa k najnovšiemu oznamu izraelskej armády bezprostredne nevyjadrila. V reakcii na avizovanú ofenzívu však varovala, že pre tisíce rodín, ktoré už teraz žijú v strašných humanitárnych podmienkach, by predstavovala katastrofálne zhoršenie situácie.Predstavitelia OSN i Palestínčania tvrdia, že v Pásme Gazy nie je bezpečné nijaké miesto, vrátane oblastí v južnej časti tejto palestínskej enklávy, kam Izrael nariadil presťahovať sa civilnému obyvateľstvu mesta Gaza. Armáda sa dosiaľ nevyjadrila k tomu, kam konkrétne budú presunutí obyvatelia mesta Gaza a či to bude do Rafahu.Izraelský minister obrany Jisrael Kac v sobotu informoval, že nová ofenzíva sa stále ešte pripravuje. Palestínska militantná frakcia Islamský džihád, ktorá je spojencom Hamasu, označila jej ohlásenie za „otvorený výsmech medzinárodným dohovorom“.
Tisícky demonštrantov v Tel Avive žiadali ukončenie vojny v Gaze
Niekoľko tisíc ľudí vyšlo v sobotu do ulíc centra Tel Avivu, aby demonštrovali za ukončenie vojny v Pásme Gazy a žiadali o prepustenie rukojemníkov dodnes zadržiavaných v tejto palestínskej enkláve militantným hnutím Hamas. Protest podnietila výzva Fóra rodín rukojemníkov. Obdobné demonštrácie hlásili aj z Haify, Jeruzalema či mesta Beer Ševa. Zmienené fórum zároveň plánuje na nedeľu celoštátny štrajk.„Zajtra ochromíme celú krajinu,“ povedala jedna z účastníčok sobotného protestu, ktorej syn patrí k asi 20 rukojemníkov stále považovaných za živých. „A zajtra neprestaneme, nebudeme čakať, kým (premiér Benjamin) Netanjahu ukončí vojnu, vezmeme si to, čo nám právom patrí,“ dodala.
Ako pripomína DPA, nedeľa je v súlade so židovským kalendárom v Izraeli prvým dňom pracovného týždňa. Rodiny rukojemníkov ohlásili na tento deň celoštátny štrajk na protest proti rozhodnutiu izraelskej vlády rozšíriť svoju ofenzívu v Gaze namiesto podpísania dohody o prepustení rukojemníkov.Izraelské úrady odhadujú, že Hamas okrem zhruba 20 živých rukojemníkov zadržiava v Gaze aj telá ďalších približne 30 unesených osôb. O prepustení rukojemníkov, vydaní tiel a ukončení vojny rokovali nepriamo znepriatelené strany už celé mesiace, avšak bezvýsledne.
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil minulý týždeň v piatok návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet tak ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu v tejto palestínskej enkláve.Armáda sa napriek počiatočným obavám momentálne na túto novú ofenzívu pripravuje. Celkom vylúčená však nie je ani obnova pozastavených nepriamych mierových rokovaní, v ktorých zohrávajú úlohu sprostredkovateľov Egypt, Katar a Spojené štáty.