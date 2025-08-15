Hizballáh odmieta odzbrojenie: Vláda podľa lídra vydáva celú krajinu Izraelu

BEJRÚT - Generálny tajomník libanonského hnutia Hizballáh šejk Naím Kásim v piatok obvinil libanonskú vládu, že svojím trvaním na odzbrojení jednotiek Hizballáhu vydáva celú krajinu napospas Izraelu. Kásim podľa agentúry Reuters upozornil, že Hizballáh bude bojovať za to, aby si udržal svoj zbrojný arzenál.
Libanonská vláda začiatkom augusta schválila plán na zavedenie štátneho monopolu na držanie zbraní do konca tohto roka, čím sa snaží Hizballáh i ďalšie polovojenské jednotky prinútiť k úplnému odzbrojeniu. Vláda zároveň rozhodla o naplnení prímeria uzavretého s Izraelom v novembri 2024. Kásim už vtedy avizoval, že hnutie odmieta akýkoľvek harmonogram na zloženie zbraní, pokiaľ na území Libanonu budú pokračovať útoky izraelskej armády.
Libanonská vláda čelí tlaku na odzbrojenie Hizballáhu najmä zo strany Spojených štátov. Hizballáh, aj keď značne oslabený po vojne s Izraelom, ktorá eliminovala takmer celé jeho vedenie, stále disponuje veľkým arzenálom zbraní. Izrael napriek dohode o prímerí z novembra 2024 naďalej v Libanone útočí na osoby a infraštruktúru, ktoré sú spájané s Hizballáhom. Zároveň pohrozil, že v útokoch bude pokračovať, kým hnutie neodovzdá zbrane.
Varovanie pred občianskou vojnou
V prejave, ktorý v piatok odvysielala televízia Hizballáhu al-Manár, Kásim upozornil, že rozhodnutie libanonskej vlády odzbrojiť jeho hnutie do konca roka 2025 by mohlo v Libanone viesť k občianskej vojne. Kásim, odvolávajúc sa na údajné názory Libanončanov, tvrdil, že libanonská armáda nie je dostatočne silná na to, aby mohla efektívne brániť krajinu, a diplomacia v tomto prípade nestačí. Argumentoval, že väčšina Libanončanov aj tak podporuje Hizballáh ako hnutie odporu. Obvinil vládu, že namiesto toho, aby ukončila agresiu Izraela a zabránila prítomnosti izraelskej armády na území Libanonu, slúži izraelským záujmom. Kásim však pripustil, že libanonská vláda v tom možno koná neúmyselne.
Dodal, že Hizballáh a jeho spojenec – šiitské politické hnutie Amal – sa nateraz rozhodli odložiť pouličné protesty proti plánu odzbrojenia, pretože stále vidia priestor pre dialóg s libanonskou vládou. Upozornil však, že budúce protesty by sa mohli dostať až k veľvyslanectvu USA v Libanone. Ako je známe, USA podporili dohodu navrhnutú libanonskou vládou.