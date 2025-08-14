OSN vyzvala Izrael na zrušenie plánov židovskej osady: Oddelila by východný Jeruzalem od Západného brehu Jordánu

New York/Londýn/Brusel 14. augusta (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vo štvrtok vyzvala Izrael, aby zrušil rozhodnutie o výstavbe židovskej osady, ktorá by oddelila východný Jeruzalem od okupovaného Západného brehu Jordánu. Plán kritizujú aj Európska únia a Spojené kráľovstvo, informuje o tom agentúra Reuters.
„Takýto krok by znamenal koniec vyhliadok na riešenie v podobe dvoch štátov,“ uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric. Dodal, že osady sú v rozpore s medzinárodným právom a ďalej umocňujú okupáciu. Britský minister zahraničných vecí David Lammy taktiež označil izraelské plány za porušenie medzinárodného práva, ktoré treba okamžite zastaviť. „Spojené kráľovstvo dôrazne odmieta plány izraelskej vlády na výstavbu osady E1, ktoré by rozdelili budúci Palestínsky štát na dve časti... Tieto plány musia byť okamžite zastavené,“ zdôraznil Lammy.
Hovorkyňa Európskej komisie Anitta Hipperová vyhlásila, že „EÚ odmieta akúkoľvek územnú zmenu, ktorá nie je súčasťou politickej dohody medzi zúčastnenými stranami. Annexia územia je teda podľa medzinárodného práva nezákonná“. Výstavbu vo štvrtok schválil izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Podľa neho ide o reakciu na zámer viacerých krajín uznať Palestínsky štát. Smotrič zároveň uviedol, že s plánom súhlasil izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj americký prezident Donald Trump, hoci ani jeden z nich sa k týmto tvrdeniam zatiaľ nevyjadril.
Projekt počíta s vybudovaním novej štvrte osady Ma'ale Adumim s približne 3400 bytovými jednotkami v takzvanej zóne E1. Táto lokalita dlhodobo vyvoláva obavy, pretože by rozdelila Západný breh na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania ju pritom považujú za základ budúceho štátu. Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny.