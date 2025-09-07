Peklo na dovolenke! Slovenské tínedžerky uviazli v Abu Dabí: Let domov sa zrušil, stálo ich to stovky eur

ABU DABÍ - Narodeninová oslava sa premenila na horor. Dve 19-ročné Slovenky zostali na letisku v Abu Dabí bez letu domov, bez podpory a s pocitom úplnej bezmocnosti. Tvrdia, že im cestovná kancelária nedokázala pomôcť a museli si všetko riešiť samy. CK sa však bráni, že dievčatám ponúkala alternatívy a odporučila, aby požiadali o kompenzáciu priamo leteckú spoločnosť.
Sarah a Sofia (obe ročník narodenia 2006) odleteli 24. júna 2025 na dovolenku do Abu Dabí, kde mala Sarah osláviť svoje 19. narodeniny. Cesta domov sa však premenila na nočnú moru. Dievčatá mali odletieť letom W62358 spoločnosti Wizzair smer Budapešť. Na letisku však zistili, že lietadlo neletí. Zostali tam tak samé, bez informácií a bez podpory.
"Ako prvé, sme volali na telefónne číslo, ktoré sme našli na webovej stránke invia.sk. Z tejto linky nám dali telefónne číslo na HOT LINE linku, kde sme boli 41. v poradí a to znamenalo čakať 50 minút. Čo pri volaní z Abu Dabí by bolo neuveriteľne drahé, tak sme zložili,“ opísali.
Dievčatá následne kontaktovali priamo Wizzair. Podľa ich slov im zástupcovia leteckej spoločnosti oznámili, že najbližších 7–10 dní nepoletia a poslali ich do hotela Crown Plaza Yas Island. Tam strávili tri noci. „Na letisku nám povedali, že Invia nám zrušila let a tým pádom už nepatríme pod Wizzair a nemôžu nám dať nový hotel. Pracovníci spoločnosti nám aj ukázali, že letenky boli zrušené, a boli vrátené peniaze,“ uviedli ďalej.
Podľa dievčat museli na letisku stráviť ďalších deväť hodín, kým im zákaznícky servis Invie poslal nové letenky cez Pegasus Airlines – až na 1. júla 2025, s prestupom v Istanbule. „Ako dve mladé študentky, ktoré cestovali samé, sme boli donútené na vlastné náklady zháňať ubytovanie, platiť drahé taxíky a nakoniec si zabezpečiť úplne nové letenky cez inú spoločnosť. Celkovo sme tak minuli približne 2-tisíc eur, čo je pre nás obrovská suma, ktorú sme vôbec neplánovali,“ dodali.
Stanovisko Invie
Invia pre našu redakciu potvrdila, že o prípade vie a že sa klientkám snažila pomôcť. „Naši zamestnanci boli klientkám počas celého dňa k dispozícii a aktívne s nimi komunikovali. Kolega zo zákazníckeho servisu im poskytoval podporu a preberal s nimi dostupné alternatívy,“ uviedla spoločnosť. Podľa cestovky dievčatám ponúkli aj skorší návrat.
„Cestujúcim bola ponúknutá možnosť náhradného letu 28. júna 2025 priamo do Viedne bez dodatočných nákladov, ktorú však odmietli. Následne im boli poskytnuté letenky prostredníctvom spoločnosti Pegasus Airlines s prestupom v Istanbule a následným pokračovaním do Budapešti,“ dodala Invia.
K ubytovaniu uviedla, že zaň bol zodpovedný dopravca: „Letecká spoločnosť Wizz Air v súvislosti so zrušeným letom klientkám tiež poskytla hotel, ale keďže sa rozhodli využiť inú možnosť dopravy, rezervácia u dopravcu bola zrušená a klientky si náklady na doplňujúce ubytovanie hradili samostatne.“
Podľa Invie klientky po návrate podali sťažnosť, ktorá bola postúpená partnerskej cestovnej kancelárii LMX. „V súčasnosti pracujeme na nájdení najlepšieho riešenia,“ uviedla Invia s tým, že klientkám pomôže s ďalšou reklamáciou.