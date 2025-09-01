Extrémne teplo! Tohtoročné leto v Británii bolo najteplejšie od začiatku meraní

LONDÝN - Tohtoročné meteorologické leto bolo vo Veľkej Británii najteplejšie od začiatku pravidelných meraní v roku 1884. Priemerná teplota od 1. júna do 31. augusta bola 16,10 stupňa Celzia, čo je o 1,51 stupňa Celzia viac ako dlhodobý priemer, vyplýva z predbežných údajov meteorologickej služby Met Office. Prekonaný tak bol predchádzajúci rekord 15,76 stupňa Celzia z roku 2018, informuje správa agentúry AFP.
Nadpriemerne teplé leto je podľa Emily Carlisleovej z Met Office výsledkom kombinácie viacerých faktorov, medzi ktoré patria dominancia tlakových výší, nezvyčajne teplé moria obklopujúce Britské ostrovy a nedostatok pôdnej vlahy na jar. „Tieto podmienky vytvorili prostredie, v ktorom sa teplo rýchlo hromadí a dlhšie pretrváva,“ konštatovala Carlisleová.
Podľa Met Office je výskyt leta takého teplého alebo teplejšieho ako v roku 2025 v súčasnosti 70-krát pravdepodobnejší ako v „prirodzenej klíme“ bez emisií skleníkových plynov spôsobených človekom. Zo štatistík meteorologického úradu tiež vyplýva, že všetkých päť najteplejších liet v Británii sa vyskytlo v 21. storočí.
Štyri vlny horúčav
Britániu, známu svojím vlhkým podnebím, počas letných mesiacov sužovali štyri vlny horúčav. Tamojšie domy sú navrhnuté tak, aby udržiavali teplo počas zimy, no mnoho z nich nie je vybavených na zvládnutie dlhodobých teplých období – vo väčšine napríklad absentuje klimatizácia, píše AFP. Výskumníci z Loughborough University varovali, že približne 20 percent domov v Británii sa prehrieva, čo ohrozuje zdravie ich obyvateľov.
Päť zo 14 regiónov v Anglicku zaznamenalo tento rok najsuchších prvých šesť mesiacov za polstoročie. Hladiny vodných nádrží v celom Anglicku boli v auguste podpriemerne nízke, prietoky takmer 50 percent riek boli pod normálom a v niektorých najviac postihnutých regiónoch bol zavedený zákaz polievania záhrad.