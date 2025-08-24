AKTUÁLNE Tragická zrážka električky s cyklistom v Bratislave: 85-ročný muž nehodu neprežil

BRATISLAVA - Nedeľná dopravná nehoda v bratislavskej Petržalke v blízkosti zastávky električky Zrkadlový háj si vyžiadala jednu obeť. Cyklista pri nej zahynul po zrážke s električkou. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Podľa doterajších informácií tu došlo k stretu električky s cyklistom, ktorý práve prechádzal cez koľajisko. Osemdesiatpäťročný cyklista utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila. Bratislavskí dopravní policajti v súčasnosti vykonávajú potrebné úkony pri dokumentovaní dopravnej nehody.
Premávka električiek je prerušená
Premávka električiek na Južné mesto je prerušená. Električky linky 3 premávajú skrátenou trasou Komisárky - Farského a späť. Dôvodom je nehoda pri Zrkadlovom háji v bratislavskej Petržalke. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na webe. „Náhradná autobusová doprava X3 premáva obojsmerne v úseku Farského - Južné mesto. Za vzniknuté nepríjemnosti pri cestovaní sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme,“ priblížil.