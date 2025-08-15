TIETO bilbordy spôsobili v Česku ROZRUCH: Robíte to dobre, odkazuje Putin Babišovi či Okamurovi

PRAHA - V Českej republike sa objavili kontroverzné bilbordy, ktoré vyvolali značný rozruch. Na pútačoch je zobrazený ruský prezident Vladimir Putin s citátom "Robíte to dobre, moje deti! Nevolím kolaborantov". Tieto slová sú namierené proti opozičným politikom ako Andrej Babiš (ANO), Tomio Okamura (SPD) či Kateřina Konečná (KSČM).
Za touto nezvyčajnou kampaňou stojí 75-ročný Václav Macháček, ktorý pre CNN Prima News uviedol, že jeho hlavným cieľom je podporiť víťazstvo demokratických strán, ktoré nechcú vojnu. Macháček sa nebojí odvetných opatrení zo strany kritizovaných politikov.
"Sme skupina, ktorá sa snaží niečo zmeniť. Nie je nám jedno, čo sa deje v našej krajine, a chceli by sme, aby zvíťazili tí, ktorí to s našou krajinou myslia dobre, teda demokratické strany. Nechceme strany, ktoré chcú vojnu a podporovať Rusko," vysvetlil Macháček.
Financované sú z vlastných drojov
Bilbordy sa dostali do povedomia verejnosti prostredníctvom fotografií na sociálnych sieťach. Okrem spomenutých politikov sa na nich objavujú aj mená ako Karel Havlíček či Jindřich Rajchl (PRO). Pútače sú umiestnené na Jesenicku a podľa zadávateľov majú byť vystavené niekoľko dní. Macháček zdôraznil, že ide o súkromnú iniciatívu financovanú z vlastných zdrojov, nie politickými stranami. Napriek kontroverznej povahe kampane tvrdí, že dostávajú prevažne pozitívne reakcie od verejnosti, najmä od podporovateľov súčasnej vládnej koalície a Pirátov.
PRIESKUM pred voľbami v Česku: Hnutie ANO má náskok pred vládnou koalíciou Spolu! TÍTO by skončili mimo parlamentu
Do akcie je zapojený aj Vladislav Jankes, radový člen KDU-ČSL, ktorý vyjadril nespokojnosť s kampaňami demokratických strán a ich neschopnosťou reagovať na agresívne kampane opozície. Kritizoval najmä hnutie ANO za korupčné škandály a agresívnu kampaň Andreja Babiša.
Politici zobrazení na billboardoch vedľa Vladimira Putina zatiaľ na otázky redakcie nereagovali. Táto nezvyčajná kampaň však nepochybne vyvolala diskusiu o politickej situácii v Českej republike a vzťahoch s Ruskom.