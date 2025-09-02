Prezident Petr Pavel odsúdil pondelkový útok na Andreja Babiša na mítingu: Vyzval k umiernenosti vo vyjadrovaní

Pondelkový útok na Andreja Babiša na predvolebnom mítingu na Frýdecko-Místecku je neprípustný a zbabelý, povedal dnes novinárom prezident Petr Pavel. S predsedom ÁNO bol podľa svojich slov v tejto veci v kontakte. Vyzval tiež všetkých aktérov k umiernenosti vo vyjadrovaní.
Babiša v pondelok popoludní na predvolebnom mítingu v Dobrej na Frýdecko-Místecku udrel jeden z účastníkov barlí do hlavy, povedal ČTK poslanec Aleš Juchelka, ktorý Babiša na mítingu sprevádzal. Páchateľa policajti bezprostredne po útoku zadržali. Čin kvalifikovali ako výtržníctvo a pokus o ublíženie na zdraví.
"V princípe takéto správanie odsudzujem ako zbabelé, pretože kohokoľvek napadnúť fyzicky a ešte k tomu zozadu, je zle, a to aj v bežnom živote, nieto ešte politike, je niečo také úplne neprípustné,\" povedal Pavel pred odchodom z Bledského strategického fóra v Slovinsku. "S predsedom hnutia ÁNO som aspoň formou SMS bol v kontakte," dodal.
Babiš po útoku odišiel na vyšetrenie do nemocnice. Na sieti X napísal, že mu lekári odporučili pokoj, zrušil preto dnešný program v Olomouckom kraji. Dnes ešte čaká ďalšie posúdenie výsledkov vyšetrení, dúfa, že bude v poriadku. Vládni aj opoziční politici útok odsúdili, podľa ÁNO je dôsledkom nenávistnej kampane.
Pavol povedal, že nechce špekulovať, do akej miery bol útok dielom vyhrotenej volebnej kampane. "Ale všetci vieme, že nenávistná rétorika môže veľmi často prerásť v konkrétnej fyzickej akcii. A mali by sme si naozaj dávať všetci pozor na to, akým spôsobom sa vyjadrujeme a predovšetkým v takej vypätej atmosfére, akým je predvolebný posledný mesiac," dodal.
Babišovi medzitým rýchle zotavenie zaželal maďarský konzervatívny premiér Viktor Orbán. "Najskôr Slovensko a teraz násilie preniká aj do českej politiky," napísal Orbán na sieti X s odkazom na strelecký útok na slovenského premiéra Roberta Fica. Šéf maďarskej vlády poznamenal, že sa udalostiam v Česku nečudujú, pretože politickí odporcovia Babiša roky démonizovali. "Toto je výsledok. Ale nezastaví ho," dodal s tým, že Babiš voľby vyhrá.