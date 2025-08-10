Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

PRIESKUM pred voľbami v Česku: Hnutie ANO má náskok pred vládnou koalíciou Spolu! TÍTO by skončili mimo parlamentu

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA – Vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne by v súčasnosti zvíťazilo hnutie ANO so ziskom s 31,1 percenta hlasov. Druhou najsilnejšou stranou by bola koalícia vládnych strán Spolu, ktorú by volilo 21,3 percenta Čechov. Na treťom mieste by bola strana Sloboda a priama demokracia (SPD), nasledovaná hnutím Starostovia a nezávislí (STAN). Vyplýva to z prieskumu spoločnosti STEM pre televíziu CNN Prima News, ktorého výsledky zverejnili v nedeľu.

Opozičné ANO pod vedením expremiéra Andreja Babiša si oproti minulému prieskumu pohoršilo o 0,4 percenta. Napriek najslabšiemu výsledku za dva mesiace si však udržuje dominantný náskok pred ostatnými politickými stranami. Koalícia Spolu premiéra Petra Fialu, ktorú tvoria strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, si polepšila o 0,5 percenta a podľa STEM začína posilňovať po niekoľkých týždňoch strát. Do jej preferencií sa premietla tzv. bitcoinová kauza bývalého ministra spravodlivosti Pavla Blažka, ktorej vplyv sa však zrejme už „vyčerpal“, konštatovali autori prieskumu.

SPD s podporou 13,2 percenta zaznamenala mierny pokles a zníženie náskoku pred štvrtým hnutím STAN, ktorému namerali 10,5 percenta. Do dolnej komory českého parlamentu by sa dostali aj Piráti so ziskom 8,1 percenta a volebná koalícia Stačilo!, za ktorú spoločne kandidujú komunisti a sociálni demokrati. Volilo by ju 8,0 percenta voličov. Pred bránami parlamentu by ostali Motoristi a hnutie Prísaha, ktorým by svoj hlas odovzdalo 4,9, resp. 2,2 percenta voličov. Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sa uskutočnia 3. a 4. októbra.

Viac o téme: VoľbyANOČeská republikaKoalícia Spolu
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kto ovládne české voľby?
Kto ovládne české voľby? Jasný favorit si pohoršil, PRIESKUMY aj stávkové kurzy napovedajú možný vývoj
Zahraničné
Peter Pellegrini
Do kauzy údajného vplyvu Británie na naše voľby už vstúpil aj Pellegrini: TOTO si myslí o krokoch vlády
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Orgány činné v trestnom konaní preverujú ovplyvňovanie volieb, informuje minister vnútra
Domáce
Juraj Blanár
Británia prisľúbila počas augusta vysvetliť aktivity súvisiace s voľbami, informuje Ministerstvo zahraničných vecí
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rytiersky turnaj na Spišskom hrade
Rytiersky turnaj na Spišskom hrade
Správy
Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny
Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny
Správy
Hradné hry Žofie Bosniakovej
Hradné hry Žofie Bosniakovej
Správy

Domáce správy

Nové VIDEÁ z Tatier
Nové VIDEÁ z Tatier vám zdvihnú tlak! NESKUTOČNÉ, čo už ľudia dokazujú: Verejnosť sa voči tomu búri
Domáce
Dráma v Hriňovej: Motorkár
Dráma v Hriňovej: Motorkár po zrážke s autom utrpel vážnu zlomeninu, do nemocnice letel vrtuľníkom
Domáce
AKTUALIZOVANÉ NEŠŤASTIE počas motokrosového podujatia:
NEŠŤASTIE počas motokrosového podujatia: Motocyklista stratil kontrolu a NARAZIL do divákov
Domáce
Veľké nebeské divadlo v Hlohovci: Hvezdáreň pripravila pozorovanie Perzeíd aj prednášku o meteoroch
Veľké nebeské divadlo v Hlohovci: Hvezdáreň pripravila pozorovanie Perzeíd aj prednášku o meteoroch
Hlohovec

Zahraničné

FOTO Zemetrasenie v Turecku
AKTUÁLNE Turecko zasiahlo silné zemetrasenie: Viaceré budovy sa zrútili
Zahraničné
PRIESKUM pred voľbami v
PRIESKUM pred voľbami v Česku: Hnutie ANO má náskok pred vládnou koalíciou Spolu! TÍTO by skončili mimo parlamentu
Zahraničné
DRÁMA na rodinnej dovolenke!
DRÁMA na rodinnej dovolenke! Svokor začal v bazéne topiť nevestu, odvážny čin jej dcéry (9): Šokujúce odhalenie
Zahraničné
Veľká pátracia akcia: V
Veľká pátracia akcia: V Chorvátsku sa na mori stratili turisti! Plavba sa zmenila na boj o prežitie
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Jessica Alba
Sexi Jessica Alba (44) v plavkách: TOTO TELO si teraz hýčka hviezda Top Gunu!
Zahraniční prominenti
Petra Dubayová a Jakub
Petra Dubayová porodila, bábätko dostalo netradičné meno: Láska na prvý pohľad!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Fera Mikloška,
O Rebeccu Justh sa syn stará ako o kráľovnú: Sestre kúpil auto a mame? Fú, tá sa má!
Domáci prominenti
ZBITÁ hviezda Ruže sa
ZBITÁ hviezda Ruže sa vydala: Z monoklov ľudia OBVIŇOVALI jej terajšieho manžela!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Online databázu ukrajinských detí
Zvrátený katalóg ukrajinských detí šokoval celý svet: FOTO Deti si záujemci môžu vyfiltrovať podľa farby očí!
Zaujímavosti
8 odborných rád na
8 odborných rád na dlhý život: Akokoľvek nesexi sú, POMÁHAJÚ!
vysetrenie.sk
FOTO Polícia spolu s dobrovoľníkmi
Makarska vyhlásila vojnu vypočítavým turistom: FOTO Rezervácie miest osuškami už neprejdú!
Zaujímavosti
FOTO V súťaži o titul
Porota ocenila najškaredšieho psa na svete: FOTOGALÉRIA TENTO psík vyhral rozprávkovú výhru!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Počuli ste už o „puppy boome“? Z lásky ku psom rastie miliardový biznis a príležitosť pre investorov!
Počuli ste už o „puppy boome“? Z lásky ku psom rastie miliardový biznis a príležitosť pre investorov!
TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)
TOP 10 najdrahších hodiniek sveta: Diamanty, obyčajná oceľ aj krádež storočia! (foto)
Máte tú správnu prácu? V týchto profesiách rastú v Európe platy najrýchlejšie!
Máte tú správnu prácu? V týchto profesiách rastú v Európe platy najrýchlejšie!
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

FC Spartak Trnava – FC Tatran Prešov: Online prenos z 3. kola Niké ligy
FC Spartak Trnava – FC Tatran Prešov: Online prenos z 3. kola Niké ligy
Niké liga
Vytúženého gólu sa nedočkali: Košice smolne padli s Trenčínom a natiahli čiernu sériu
Vytúženého gólu sa nedočkali: Košice smolne padli s Trenčínom a natiahli čiernu sériu
Niké liga
Legendárny Nadal žiari šťastím: Antukový kráľ potešil fanúšikov najkrajšou správou
Legendárny Nadal žiari šťastím: Antukový kráľ potešil fanúšikov najkrajšou správou
ATP
VIDEO Obrovská dráma priniesla historický titul: Boj o prvú trofej v Anglicku rozhodli až penalty
VIDEO Obrovská dráma priniesla historický titul: Boj o prvú trofej v Anglicku rozhodli až penalty
Premier League

Auto-moto

REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
Zaujímavosti
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Ekonomika
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Zaujímavosti
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Živnostníci a SZČO: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. augusta 2025
Živnostníci a SZČO: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. augusta 2025
Podnikanie
Čo robia každé ráno úspešní ľudia? 7 tipov pre efektívny pracovný deň
Čo robia každé ráno úspešní ľudia? 7 tipov pre efektívny pracovný deň
Motivácia a produktivita
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Aké uhorky na zaváranie? Oplatí sa dodržať pár pravidiel
Aké uhorky na zaváranie? Oplatí sa dodržať pár pravidiel
Rady a tipy
Ako upiecť fašírky v rúre: Šťavnaté a bez kvapky oleja naviac
Ako upiecť fašírky v rúre: Šťavnaté a bez kvapky oleja naviac
Rady a tipy

Technológie

Pozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníka
Pozeráš pred spaním do mobilu? Možno si celé roky veril klamstvu o modrom svetle. Takto znie názor odborníka
Veda a výskum
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Hore a zase dolu. Vedci zmapovali extrémne výkyvy morskej hladiny za posledných 540 miliónov rokov
Veda a výskum
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Prišla ti táto SMS správa od kamaráta? POZOR! Hacker sa ti práve snaží nainštalovať spyware LunaSpy do telefónu
Android
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
Ozempic spaľuje nielen tuk. Vedci zistili, čo robí s tvojimi orgánmi a svalmi a nebude sa ti to asi páčiť
Veda a výskum

Bývanie

Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu

Pre kutilov

Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Nábytok
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predstavujeme finalistov Elite Model Look pre Českú a Slovenskú republiku 2025: Kto má najväčšie šance uspieť vo svete?
Modeling
Predstavujeme finalistov Elite Model Look pre Českú a Slovenskú republiku 2025: Kto má najväčšie šance uspieť vo svete?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nové VIDEÁ z Tatier
Domáce
Nové VIDEÁ z Tatier vám zdvihnú tlak! NESKUTOČNÉ, čo už ľudia dokazujú: Verejnosť sa voči tomu búri
Zemetrasenie v Turecku
Zahraničné
AKTUÁLNE Turecko zasiahlo silné zemetrasenie: Viaceré budovy sa zrútili
DRÁMA na rodinnej dovolenke!
Zahraničné
DRÁMA na rodinnej dovolenke! Svokor začal v bazéne topiť nevestu, odvážny čin jej dcéry (9): Šokujúce odhalenie
Veľká pátracia akcia: V
Zahraničné
Veľká pátracia akcia: V Chorvátsku sa na mori stratili turisti! Plavba sa zmenila na boj o prežitie

Ďalšie zo Zoznamu