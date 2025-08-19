Putinova paranoja nemá konca: Sídlo svojej milenky už strážia ďalšie rakety! Ľudia sa z neho smejú

MOSKVA - Na brehu malebného jazera Valdaj, medzi Moskvou a Petrohradom, sa nachádza luxusná rezidencia ruského prezidenta Vladimira Putina. V posledných mesiacoch sa však toto idylické miesto mení na vysoko stráženú vojenskú zónu. Satelitné zábery odhalili prudký nárast protivzdušnej obrany – z pôvodných dvoch systémov Pancir-S1 ich je dnes dvanásť.
Luxus pri jazere pod ochranou rakiet
Podľa analýzy Rádia Slobodná Európa, ktorá vychádza z fotografií a mapových dát ruskej spoločnosti Yandex, je väčšina nových pozícií obsadená práve systémami Pancir-S1. Interaktívne mapy ukazujú ich presné rozmiestnenie. Pre porovnanie – celú Moskovskú oblasť s viac než 20 miliónmi obyvateľov stráži 60 podobných systémov.
Prvé batérie Pancir-S1 si miestni všimli začiatkom roka 2023, ďalšie novinári identifikovali v júli 2024. Opatrenia sú podľa vojenských analytikov natoľko masívne, že pripomínajú Flaktürme – mohutné protiletecké veže, ktoré nacistické Nemecko budovalo počas druhej svetovej vojny.
Strach alebo strategická prevencia?
Na sociálnych sieťach sa množia komentáre o Putinovej paranoji. „Keď ste zavraždili nespočet ľudí a poslali na smrť tisíce ďalších, niet divu, že sa aj ako diktátor bojíte toho, čo príde,“ napísal na platforme X bývalý britský vojak Shaun Pinner, ktorý bojoval na strane Ukrajiny.
Ako pripomína Aktualne.cz, rezidencia vo Valdaji nie je len pracovným útočiskom, ale aj domovom Putinovej údajnej partnerky, olympijskej víťazky Aliny Kabajevovej, a ich detí. V roku 2023 im dal postaviť novú vilu s rozlohou 1 200 m², ktorá je súčasťou komplexu. Jej asistentky dostali byty v blízkosti sídla.
Privátna železnica a heliport
Putinov luxus a bezpečnostné opatrenia siahajú ešte ďalej. Podľa ruského investigatívneho servera Proekt využíva so svojou rodinou aj súkromnú železničnú trať s vlastnou stráženou stanicou, postavenú v roku 2019. Stanica má heliport, z ktorého prezident lieta priamo do rezidencie.