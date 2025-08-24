Prieskum volebných preferencií v Českej republike: ANO vedie, Spolu na druhom mieste

PRAHA - Víťazom českých parlamentných volieb by sa stalo hnutie ANO so ziskom takmer 33 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila vládna koalícia Spolu, ktorá by získala viac ako 21 percent hlasov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu volebných preferencií analytického ústavu STEM pre televíziu CNN Prima NEWS, ktoré zverejnili v nedeľu.
Prieskum sa konal od 31. júla do 19. augusta v troch vlnách a zapojilo sa doňho viac ako 1500 respondentov z celej Českej republiky.CNN Prima NEWS zdôrazňuje, že hnutie ANO si opäť mierne polepšilo a drží si náskok pred ostatnými stranami. Televízia dodáva, že najväčšiu podporu má medzi občanmi bez maturity a u ľudí starších ako 60 rokov, no u žiadnej sociodemografickej skupiny sa výrazne neprepadá. Koalícia Spolu sa zase teší podpore u vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale celkovo má relatívne vyváženú podporu naprieč vekovými skupinami aj pohlavím, dopĺňa CNN Prima NEWS.
Tretie miesto by voľbách obsadila koalícia zložená z hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD), Trikolora, Svobodní a PRO s 11 percentami hlasov. Nasledovalo by hnutie STAN s 10,9 percentami.Na piatej priečke by skončili Piráti s 8,5 percentami hlasov a šieste miesto by obsadilo hnutie Stačilo! so siedmimi percentami. Strana Motoristé sobě by získala 3,9 percent hlasov, po ktorej by nasledovala Přísaha s 3,3 percentami. Na zvolenie do Poslaneckej snemovne potrebujú strany najmenej päť percent hlasov.Voľby do českého parlamentu sa budú konať 3. a 4. októbra.