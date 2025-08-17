Voľby v Česku by v auguste vyhralo ANO, podľa prieskumu rastú aj Piráti

PRAHA - Voľby do Poslaneckej snemovne ČR by v auguste vyhralo hnutie ANO so ziskom 32,5 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa s 20 percentami umiestnila koalícia vládnych strán Spolu. Treťou najsilnejšou by sa stala strana Sloboda a priama demokracia (SPD), ktorú by volilo 12,1 percenta voličov, nasledovaná hnutím Starostovia a nezávislí (STAN), ktoré by získalo 10,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti STEM pre televíziu CNN Prima News.
Do parlamentu by sa okrem zmienených strán dostali aj Piráti (9,2 percenta) ako aj predstavitelia volebnej koalície Stačilo! (7,1 percenta), za ktorú spoločne kandidujú komunisti a sociálni demokrati. Naopak, pred bránami parlamentu by zostali Motoristi (4,7 percenta) a hnutie Prísaha (2,4 percenta).
Opozičné ANO pod vedením expremiéra Andreja Babiša si polepšilo
Z najnovšieho prieskumu zverejneného v nedeľu podľa spravodajského portálu Novinky.cz vyplýva, že opozičné ANO pod vedením expremiéra Andreja Babiša si polepšilo v porovnaní s minulotýždňovou sondážou STEM o 1,4 percentuálneho bodu. Zisk na úrovni percentuálneho bodu si pripísali aj Piráti, zatiaľ čo koalícia Spolu predsedu vlády Petra Fialu, ktorú tvoria strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, približne toľko stratila. Podpora STAN zostala nezmenená. Voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu sa uskutočnia 3. a 4. októbra.