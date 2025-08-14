Blamáž Putinových blízkych: Vyzradili aj to, čo nemali! TOTO sú ciele šéfa Kremľa na summite s Trumpom

MOSKVA - Analýzy amerických expertov aj vyjadrenia Putinových spojencov ukazujú, že piatková schôdzka na Aljaške nebude o hľadaní mieru, ale o geopolitickej hre.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa viacerých indícií neprichádza na piatkový summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom s úmyslom ukončiť vojnu na Ukrajine. Tento záver vyplýva z hodnotení amerických analytikov aj zo slov jeho najbližších politických spojencov, ktoré zazneli v ruských i amerických médiách.
Podľa správy Inštitútu pre štúdium vojny chce Kremeľ využiť nadchádzajúce stretnutie na americkej Aljaške na narušenie jednoty medzi Spojenými štátmi a ich európskymi partnermi. Analytici tvrdia, že cieľom Moskvy je oslabiť transatlantické väzby a zmeniť vnímanie konfliktu tak, aby prekážkou mieru nebolo Rusko, ale Ukrajina a Európa.
Rečami o mieri zakrývajú tvrdé postoje
Hoci Putin v minulosti hovoril o možnosti rokovaní, jeho ľudia vysielajú opačné signály. Ako spomína denník Expres, Dmitrij Medvedev, bývalý prezident Ruska a šéf tamojšej bezpečnostnej rady, na sociálnej sieti Telegram napísal, že Európa sa údajne snaží zabrániť USA v zastavení vojny. Podobne Leonid Sluckij, predseda nacionalistickej Liberálno-demokratickej strany, obvinil európske krajiny z protiruskej politiky, ktorá má brániť rýchlemu mierovému riešeniu.
Ešte otvorenejší bol ruský politológ a bývalý Putinov poradca Sergej Markov v rozhovore pre Washington Post. Podľa neho je hlavným cieľom Moskvy na summite presvedčiť svet, že práve Kyjev a európske vlády bránia mieru. Zároveň priznal, že Rusko neplánuje ustúpiť ani o krok – jediným ústupkom, ktorý by bolo ochotné zvážiť, je zastavenie bojov o Odeskú a Charkovskú oblasť, ako aj mestá Cherson a Záporožie. Markov dokonca vyjadril nádej, že Trump pochopí jeho verziu udalostí, podľa ktorej je prezident Volodymyr Zelenskyj „hlavným dôvodom“ ruskej invázie a druhým vinníkom sú lídri v Európe.
Washington chce trojstranné rokovania
Summit sa uskutoční v piatok na území, ktoré kedysi patrilo Rusku, no dnes je súčasťou Spojených štátov. Z pohľadu Kyjeva a jeho spojencov je situácia stále otvorená. Americký viceprezident J. D. Vance ešte v nedeľu pre televíziu Fox News uviedol, že Washington sa snaží zorganizovať trojstranné rokovania medzi Putinom, Trumpom a Zelenským. Ich cieľom má byť nájdenie dohody o ukončení vojny. Najväčšou prekážkou je však podľa Vanca Putinovo odmietanie priameho stretnutia s ukrajinským prezidentom.