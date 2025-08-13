Prevrat v Kremli? Putina k ukončeniu vojny s Ukrajinou núti aj blízky človek: Začnite rokovať!

MOSKVA - Za ochotou Vladimira Putina rokovať s USA o ukončení rusko-ukrajinskej vojny údajne nestojí náhla zmena jeho postoja, ale zákulisná práca jedného z jeho najbližších ľudí – Dmitrija Kozaka. Ten mal podľa informácií z prostredia Kremľa naliehať na prezidenta, aby zastavil boje a otvoril cestu k mieru.
„Zastavte vojnu a začnite rokovať“
Podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva The New York Times, Kozak nedávno predložil Putinovi návrh na ukončenie nepriateľských akcií a zorganizovanie mierových rozhovorov. Jeho vízia však išla ešte ďalej – požadoval aj vnútorné reformy, vrátane podriadenia silných bezpečnostných zložiek vládnemu dohľadu a vytvorenia nezávislého súdnictva.
Kozak má byť v súčasnosti jediným z najbližších Putinových spolupracovníkov, ktorý otvorene spochybňuje tzv. „špeciálnu vojenskú operáciu“. Už v prvých dňoch invázie v roku 2022 mu mal súkromne povedať, že ide o chybu, a dokonca pripravil návrh mierovej dohody, na ktorú údajne pristúpila aj Ukrajina. Putin ju však odmietol.
Pád vplyvu, no nie dôvery
Niektoré zdroje tvrdia, že 66-ročný Kozak prišiel o časť svojej moci v prospech iného prezidentského poradcu – Sergeja Kirijenka. Malo ísť o odplatu za jeho nesúhlas s vojnou. Napriek tomu zostáva v Kremli, má priamy prístup k prezidentovi a stále figuruje medzi jeho najdôvernejšími ľuďmi.
Kozakova minulosť: od ukrajinského rodáka po kľúčového hráča v Rusku
Dmitrij Kozak sa narodil na Ukrajine, slúžil v sovietskych špeciálnych jednotkách a v 90. rokoch spolupracoval s Putinom na petrohradskej radnici. Keď sa Putin v roku 1999 stal premiérom, Kozak sa stal jeho poradcom pre citlivé úlohy.
Pod jeho dohľadom sa pripravovali zimné olympijské hry a po anexii Krymu mal na starosti jeho začlenenie do Ruska. Ešte pred inváziou v roku 2021 opisoval americkým diplomatom „zlo ukrajinskej vlády“.
Bývalý americký veľvyslanec v Moskve John J. Sullivan vo svojich pamätiach spomína Kozaka ako muža „so širokým úsmevom a nevyspytateľnými metódami politického operátora a prostredníka“.