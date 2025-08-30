Prekvapivé správy z Maďarska: Orbánov Fidesz vyhrá parlamentné voľby! Diametrálne ODLIŠNÉ výsledky iných agentúr

BUDAPEŠŤ – Najnovší prieskum pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami v Maďarsku odhalil, že verejnosť si nepraje zmenu na poste premiéra krajiny. Háčik je ale v tom, že agentúra, ktorá prieskum robila, má veľmi blízko k samotnému premiérovi. Tomu má dôverovať takmer polovica opýtaných.
Predvolebný augustový prieskum dôveryhodnosti politických strán v Maďarsku spravila agentúra Nézőpont. Podľa výsledkov, ktoré zverejnila, má najväčšiu šancu na víťazstvo opäť strana Fidesz Viktora Orbána (46 percent). Na druhom mieste skončila s 38 percentnou podporou strana Tisza, na ktorej čele stojí veľký Orbánov kritik Péter Magyar. Takéto čísla mala poskytnúť len jedna agentúra, ktorá je zhodou okolností naklonená súčasnému premiérovi.
Ďalšie miesta v poradí
Nézőpont okrem toho vyhlasuje, že letné turné lídra opozície Magyara nedopadlo podľa jeho predstáv. Na druhej strane vládny Fidesz si mal údajne prilepšiť až o 3 percentuálne body a to vďaka podpore bývania.
Do parlamentu by sa okrem týchto dvoch politických subjektov dostali aj Naša vlasť (Mi hazánk) so 6 percentami a na hranici potrebných 5 percent by skončila Strana maďarského dvojchvostového psa. Ide o recesistickú stranu zo Segedínu, ktorá sa prejavuje prevažne umením street art. Podľa agentúry by mohol Fidesz získal 117 mandátov , Tisza 69, Mi hazánk 7 a Kutya Párt (Psia strana) 5.
Napriek tomu, že oproti júnu si Demokratická koalícia (DK) prilepšila o jedno percento, stále to nestačí a so 4-percentnou podporou by skončila pred bránami parlamentu. Prieskum sa robil na vzorke tisíc ľudí, ktorých kontaktovali cez telefón v dňoch 18. a 19. augusta 2025. Zapojili sa do nej občania nad 18 rokov.
Veľké rozdiely v prieskumoch
Ďalšia maďarská agentúra Publicus, ktorá vypracovala prieskum verejne mienky pre Népszava, priniesla diametrálne rozdielne výsledky. Strana Tisza získala podľa nich najviac, a to 32 percent, zatiaľ čo Fideszu malo dôverovať len 24 percent opýtaných. Okrem Našej vlasti by sa do parlamentu mala dostať aj Demokratická koalícia.
Agentúra Republikon začiatkom augusta tvrdila, že Tisza má pred Fideszom náskok v prieskumoch desať percent. Parlamentné voľby v Maďarsku sa budú konať v apríli budúceho roku.