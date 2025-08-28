Európa sa seriózne pripravuje na vojnu: Satelitné snímky odhalili zásadné zmeny! Obrovské zbrojenie

BRUSEL - Európske zbrojovky expandujú rekordným tempom. Satelitné zábery ukázali vyše dva milióny štvorcových metrov nových výrobných hál, čo podľa Financial Times znamená zbrojenie v rozsahu, aký nemá obdobu od studenej vojny.
Prudký rast po ruskej invázii
Tempo výstavby zbrojárskych závodov sa od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 strojnásobilo. Európske vlády tak reagujú na rastúci tlak – potrebujú dodávať muníciu Kyjevu a zároveň dopĺňať vlastné vyprázdnené sklady. Tento trend je o to výraznejší, že budúca úroveň americkej podpory pre európsku bezpečnosť zostáva neistá.
Analýza satelitných dát
Financial Times vyhodnotil dáta z viac než tisíc preletov satelitov Sentinel-1 Európskej vesmírnej agentúry. Skúmaných bolo 150 lokalít v rukách 37 zbrojárskych spoločností. Až tretina z nich nesie znaky expanzie alebo nových stavieb. Zatiaľ čo v rokoch 2020 – 2021 pribudlo 790-tisíc m² výrobných hál, do rokov 2024 – 2025 ide už o 2,8 milióna m².
Najväčšie rozšírenie v Maďarsku
Medzi najväčšie projekty patrí spoločný podnik nemeckého giganta Rheinmetall a maďarskej štátnej firmy N7 Holding vo Várpalote. V lete 2024 tam dokončili prvú továreň na muníciu pre bojové vozidlá pechoty. Rozšírenie pokračuje a produkcia sa má rozšíriť na 155-milimetrové delostrelecké granáty aj muníciu pre tanky Leopard 2.
„Nemôžeme komentovať obrysy našich výrobných hál na satelitných snímkach z dôvodu bezpečnosti,“ reagoval hovorca Rheinmetallu Patrick Römer.
Podpora z európskeho programu ASAP
Analýza zahrnula aj 88 lokalít napojených na program ASAP, ktorý z rozpočtu EÚ dotuje výrobu munície a rakiet sumou 500 miliónov eur. Podľa dát rástli firmy čerpajúce tieto dotácie ešte rýchlejšie než ostatné.
Podľa eurokomisára pre obranu Andriusa Kubiliusa sa kapacita európskej produkcie munície od začiatku invázie zvýšila zo 300-tisíc na dva milióny kusov ročne. Rheinmetall chce do roku 2027 zvýšiť výrobu 155-milimetrových granátov z 70-tisíc na 1,1 milióna.
Limity a výzvy
Napriek ohromným číslam odborníci varujú, že reálna produkcia môže zaostávať za deklarovanými kapacitami. Problémom ostávajú najmä schopnosti na dlhodobé údery.
„Projektily sú kľúčom k odstrašeniu Ruska. NATO nebude schopné držať krok s tempom ruskej mobilizácie. Jediné, čo môžeme urobiť, je vytvoriť dôveryhodné odstrašenie: ak zaútočíte, odpovieme. Na to však musíme drasticky rozšíriť výrobu,“ povedal pre FT expert z univerzity v Osle Fabian Hoffmann.
Prioritami zostávajú rakety, protivzdušná obrana, delostrelectvo a drony.