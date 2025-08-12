Utorok12. august 2025, meniny má Darina, Dárius, Dária, zajtra Ľubomír

Panika v Taliansku: Šíri sa smrtiaca nákaza z jedla: Už sú traja mŕtvi, ďalší bojujú o život

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
RÍM - Taliansko zasiahla vlna obáv po sérii prípadov otravy botulotoxínom, známym ako „klobásový jed“. V priebehu niekoľkých týždňov si vyžiadal tri obete a ďalších dvadsať ľudí skončilo v nemocnici – medzi nimi aj jedenásťročný chlapec a štrnásťročné dievča v kritickom stave. O prípadoch informoval denník L’Unione Sarda.

Smrteľná baktéria a zdanlivo nevinné jedlo

Botulotoxín je považovaný za najsilnejší známy prírodný jed. Vzniká pri nesprávnom skladovaní alebo konzervovaní potravín a dokáže napadnúť nervový systém človeka. Prvé prípady v Taliansku sa objavili koncom júla po tom, čo osem ľudí ochorelo po konzumácii guacamole počas festivalu Fiesta Latina na Sardínii.

Neskôr došlo k druhému incidentu v meste Diamante, po ktorom počet hospitalizovaných stúpol na dvadsať. Podľa L’Unione Sarda boli obe udalosti spojené s rôznymi zdrojmi nákazy – v prvom prípade išlo o dve šarže avokádového pyré od spoločnosti Metro, v druhom o naloženú brokolicu v oleji predávanú z pojazdného stánku.

Vyšetrovanie odhalilo, že v Diamante boli suroviny uložené celý deň na priamom slnku, čo mohlo urýchliť množenie toxínu. V súvislosti s prípadmi čelia obvineniam majiteľ stánku Cristian Gustavo Vincenti a traja ďalší ľudia, vrátane zástupcov dodávateľskej firmy.

Tragický príbeh umelca

Jednou z obetí je amatérsky umelec Luigi Di Sarno. Jeho sestra Filomena pre portál Fanpage.it opísala, ako sa brata snažila upokojiť po tom, čo sa jej sťažoval na prudké bolesti brucha: „Povedala som mu, nech sa skúsi vyzvracať. Zavolal mi späť, že zvracal, ale cíti sa stále zle.“

Luigi navštívil miestnu nemocnicu, kde mu diagnostikovali „bežné bolesti brucha“ a odporučili odpočinok. Po návrate domov sa jeho stav krátko zlepšil, no po kúsku pizze sa opäť zhoršil. „Počujem ho, ako mi do telefónu hovorí, že nevidí poriadne, nemôže prehĺtať a nedokáže stáť,“ spomína sestra.

Na druhý deň sa rodina rozhodla previezť ho do nemocnice v Neapole. Počas cesty prestal dýchať. Policajná hliadka, ktorá náhodou prechádzala okolo, sa ho pokúsila oživiť, no neúspešne. „Nikto si nezaslúži zomrieť na asfaltovej ceste pred očami rodiny. Môj brat bol slobodomyseľný, radostný človek a zaslúži si spravodlivosť,“ dodala Filomena.

Zásah vlády a armády

V reakcii na otravy talianske úrady prijali mimoriadne opatrenia. Ako uvádza Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí regiónu Kalábria, armáda letecky dopravila zásoby protilátok proti botulotoxínu do nemocnice San Camillo v Ríme, keďže za bežných okolností sú tieto lieky uložené v zabezpečených skladoch ministerstva.

Vyšetrovanie pokračuje a úrady varujú obyvateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť potravinám zakúpeným na trhoch a festivaloch, najmä ak boli skladované mimo chladiacich podmienok.

