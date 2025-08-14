V meste Sragen sa po bezplatných školských obedoch otrávilo 365 ľudí! Testy odhalili baktérie Salmonella a E. coli

JAKARTA - Viac než 360 ľudí ochorelo v meste Sragen na indonézskom ostrove Jáva po konzumácii školských obedov, uviedli vo štvrtok miestne úrady. Ide o zatiaľ najväčší prípad otravy jedlom súvisiaci s programom bezplatných školských obedov, ktorý bol ústredným bodom predvolebnej kampane prezidenta Prabowa Subianta. Informuje o tom agentúra Reuters.
Od spustenia v januári program bezplatných školských jedál poznačili masívne prípady otravy jedlom, ktoré postihli už viac ako 1000 ľudí. Starosta mesta Sigit Pamungkas pre Reuters uviedol, že najnovšie sa jedlom otrávilo 365 ľudí. Vzorku jedla poslali na testovanie. V prípade potreby vláda uhradí akékoľvek lekárske ošetrenia, uviedol starosta. Jedlo, ktoré študentom spôsobilo ťažkosti, pravdepodobne pochádza z centrálnej kuchyne, ktorá distribuuje obedy do niekoľkých škôl. „Požiadali sme o dočasné zastavenie distribúcie jedál z tejto kuchyne, kým nebudeme mať k dispozícii laboratórne výsledky,“ povedal Sigit.
Príznaky otravy sa prejavujú ostrou bolesťou v žalúdku, bolesťou hlavy a silnou hnačkou. V rozhovore pre Reuters šéf Národnej agentúry pre výživu, ktorá dohliada na program, povedal, že organizácia zvýšila štandardy prevádzky kuchýň a donášky po predchádzajúcich prípadoch otravy jedlom. Program bezplatných jedál má dosiaľ viac ako 15 miliónov príjemcov. Úrady plánujú do konca roka dosiahnuť počet 83 miliónov príjemcov, pričom celkové náklady na tento rok odhadujú na 171 biliónov rupií (približne deväť miliárd eur).
V máji došlo v meste na západe Jávy k podobným otravám jedlom, pri ktorých ochorelo vyše 200 študentov. Laboratórnymi testami sa následne zistilo, že jedlo bolo kontaminované baktériami Salmonella a E. coli.