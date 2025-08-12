Neďaleko Chorvátska sa triasla zem: Záchvevy bolo cítiť až v Splite! Ľudia hovorili, že počuli výbuch

SPLIT - Pokojné utorňajšie ráno narušilo nečakané dunenie a chvenie. Zemetrasenie s magnitúdou 2,5 otriaslo Bosnou a Hercegovinou a jeho vlny pocítili aj obyvatelia chorvátskej Dalmácie – od Splitu cez Makarskú až po ostrov Brač.
„Myslel som, že niečo vybuchlo“
Podľa portálu Dnevnik prišli prvé otrasy okolo 3:28 ráno. Viacerých ľudí prebudil zvláštny zvuk a trasenie nábytku. „Zo spánku nás vytrhlo krátke, nepríjemné zadunenie. Triasli sa skrine,“ opísal jeden zo svedkov. Ďalší dodal: „Dobré trasenie, krátke, ale intenzívne.“ Iný obyvateľ opísal zážitok slovami: „Ako vzdialený hrom. Myslel som, že niečo explodovalo.“
Epicentrum pri hraniciach s Chorvátskom
Podľa údajov agentúry EMSC sa epicentrum nachádzalo na území Bosny a Hercegoviny, približne jeden kilometer od mesta Livno a 58 kilometrov severovýchodne od Splitu. Otrasy tak zasiahli aj chorvátske pobrežie.
Nedávne zemetrasenia v Chorvátsku
11. februára 2025 – Zadar a okolie
Zemetrasenie s magnitúdou 4,6 zasiahlo oblasť okolo Zadaru. Počas otřasov došlo k poškodeniu viacerých domov a troch kostolov, pričom niekoľkí obyvatelia boli zranení.
Ďalšie otrasy v tom istom období
Dňa 25. februára 2025 bolo zaznamenané zemetrasenie s magnitúdou 4,2 neďaleko mestečka Sisak, približne 2 km od epicentra, v hĺbke 10 km
Prehľad ďalších silnejších otriasov (2020–2021)
22. marca 2020 – Záhreb: Zemetrasenie silou 5,5, ktoré vážne zasiahol mesto
29. decembra 2020 – Petrinja: Jeden z najsilnejších otrasov v modernej histórii, s magnitúdou 6,4, spôsobil veľké škody a vyžiadal si obete
Tento výber ukazuje, že hoci Chorvátsko nepatrí k najviac seizmickým oblastiam, silné otrasy (5. a viac na Richterovej škále) sa v posledných rokoch opakovane vyskytli — najmä v okolí Záhrebu a Petrinje.