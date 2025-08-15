Kamčatku zasiahlo silné zemetrasenie! Epicentrum bolo neďaleko hlavého mesta

MOSKVA - Polostrov Kamčatka na východe Ruska zasiahlo zemetrasenie o sile 5,7 stupňa. Informovalo o tom dnes nemecké geofyzikálne centrum GFZ. Podľa jeho údajov bolo epicentrum zemetrasenia blízko východného pobrežia regiónu a neďaleko jeho hlavného mesta Petropavlovsk-Kamčatskij. Ohnisko zemetrasenia bolo v hĺbke zhruba 40 kilometrov.
Na konci júla zasiahlo Kamčatku zemetrasenie o sile 8,8 stupňa. Otrasy vyvolali vlnu cunami, ktorej výška na ruskom Ďalekom východe dosiahla až päť metrov. Tento týždeň v pondelok potom najvyššia kamčatská sopka Ključevskaja vychrlila stĺp popola do výšky 12 kilometrov nad morom.
Väčšina zo zhruba 165-tisíc obyvateľov Kamčatky žije v správnom stredisku Petropavlovsk-Kamčatskij. Na polostrov jazdia aj turisti, najmä kvôli horskej krajine a prírodným parkom. Na Kamčatke je okolo 30 aktívnych sopiek, polostrov je tak jednou zo seizmicky najaktívnejších zón na svete.