Krvavá dráma v Chorvátsku: Ochranka luxusného hotela napadla turistov! Kopala do ležiacej ženy

ZÁHREB - Pokojný večer na pláži v chorvátskej Istrii sa pre skupinu slovinských turistov zmenil na hrôzu. Členovia ochranky luxusného hotela Kempinski ich napadli priamo na verejnej pláži. Incident, pri ktorom bola brutálne bitá aj mladá žena, vyvolal pohoršenie v oboch krajinách a môže prerásť až do diplomatickej roviny.
Brutálny útok na verejnej pláži
V sobotu večer sa pod hotelom Kempinski v Savudriji odohral brutálny incident. Podľa chorvátskych a slovinských médií dvaja členovia ochranky najprv slovne napadli skupinu slovinských turistov. Keď sa situácia vyostrila, zaútočili.
Videozáznam zachytáva, ako ochranka opakovane udiera a kope mladú dievčinu. „Keď spadla, jeden z nich ju ďalej kopal,“ uviedla jedna z obetí pre televíziu POP TV. Následne bola dievčina zrazená ešte nižšie, na kamennú terasu pláže.
Zasiahli až miestni
Krvavý incident ukončili až miestni obyvatelia, ktorí zasiahli po tom, čo počuli krik. Útočníci ustúpili a z miesta odišli, uviedol chorvátsky denník Dnevnik.
Zranení turisti okamžite privolali políciu a zdravotníkov. Zábery, ktoré zverejnili slovinské médiá, ukazujú viditeľné zranenia vrátane zakrvavenej hlavy mladej ženy.
Hotel sa dištancuje
Riaditeľ hotela Kempinski Ninoslav Vidović pre POP TV priznal, že o prípade vie, no zdôraznil, že zaň nesie zodpovednosť externá bezpečnostná služba. Na otázky, kto dal pokyn, aby ochranka pôsobila na verejnej pláži, ani či hotel plánuje agentúru vymeniť, odpovedať odmietol.
Incident spustil vlnu kritiky nielen na adresu bezpečnostnej služby, ale aj samotného hotela, ktorý patrí medzi najprestížnejšie v regióne.
Možné diplomatické dôsledky
Keďže medzi napadnutými boli občania Slovinska, médiá už špekulujú, že prípad sa môže stať témou diplomatických rokovaní medzi Ľubľanou a Záhrebom. Očakáva sa, že slovinské úrady budú od Chorvátska požadovať dôkladné vyšetrenie a vyvodenie zodpovednosti.
Obyvatelia: nie je to prvýkrát
Miestni tvrdia, že podobné konflikty nie sú pri luxusných hoteloch výnimočné. Bezpečnostné služby sa podľa nich snažia odrádzať ľudí od návštev pláží pri hotelových komplexoch – hoci zákon garantuje, že ide o verejné priestranstvo prístupné každému.
Širší problém cestovného ruchu
Kauza tak otvorila aj širšiu debatu o strete súkromných záujmov turistického priemyslu s právami verejnosti. Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, že luxusné rezorty sa snažia vytvoriť dojem súkromia aj tam, kde na to nemajú žiadne právne nároky.