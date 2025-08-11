Šokujúci nález na súkromnom pozemku: V igelitovej taške objavili mŕtve bábätko, polícia zatkla matku

VARŠAVA – Poľskom otriasla v pondelok správa o náleze mŕtveho novorodenca. Na súkromnom pozemku v okrese Ryki v Lublinskom vojvodstve našli jeho telo zabalené v igelitovej taške. Polícia zadržala 31-ročnú ženu, ktorá je pravdepodobne matkou dieťaťa. Vyšetrovanie je zatiaľ v počiatočnej fáze a úrady sa snažia objasniť okolnosti tragickej smrti.
Podľa vyjadrení polície bola už zadržaná 31-ročná žena, o ktorej sa predpokladá, že je matkou mŕtveho bábätka. Tá však zatiaľ nebola obvinená a vyšetrovanie je len v začiatkoch. Policajti zdôraznili, že v tejto fáze musia počkať na výsledky pitvy, ktorá má objasniť presný čas narodenia a príčinu smrti dieťaťa. Informovali o tom regionálne policajné zdroje aj portál Polsat News.
Hovorca regionálneho policajného riaditeľstva v Lubline Andrzej Fijołek v rozhovore pre TVN24 uviedol, že zadržaná žena žila so svojimi rodičmi, ktorí mali podozrenie, že by mohla byť tehotná, no sama to popierala. Oficiálne obvinenia zatiaľ neboli vznesené, keďže vyšetrovanie stále pokračuje.
Zástupcovia polície tiež uviedli, že už bolo spustené vyšetrovanie vo veci vraždy novorodenca, za čo môže hroziť trest odňatia slobody až na päť rokov.