Nebezpečná baktéria zabíjala: Zomreli iba trojtýždňové bábätká! Tragické prípady už vyšetrujú

BOLZANO - V nemocnici v talianskom Bolzane zomreli dve mimoriadne predčasne narodené deti po nákaze baktériou Serratia marcescens. Obe mali len tri týždne a vážili približne 700 gramov. Prokuratúra už začala vyšetrovanie, ktoré má preveriť dodržiavanie hygienických protokolov a prípadné pochybenia personálu.
Smrteľné riziko pre najmenších
Podľa lekárskeho riaditeľa Josefa Widmanna ide o baktériu, ktorá je v prírode bežná a pre zdravého človeka nepredstavuje hrozbu. Pre extrémne nedonosené deti však môže byť infekcia život ohrozujúca. Serratia marcescens sa môže preniesť priamym kontaktom alebo kvapôčkovou cestou a u oslabených pacientov spôsobuje vážne ochorenia, vrátane sepsy či meningitídy, píše portál Krone.
Lekári tvrdia, že na oddelení boli uplatnené všetky preventívne opatrenia. „Príčinu úmrtí preveríme a v prípade potreby pristúpime k pitve,“ uviedla poverená riaditeľka nemocnice Monika Zäbischová. Telesné pozostatky oboch detí sú zatiaľ uložené v chladiacom zariadení pre možnú súdnu pitvu.
Stop prijímaniu rizikových pôrodov
Nemocnica dočasne prestala prijímať vysoko rizikové tehotenstvá a predčasné pôrody presúva do zariadenia v Trente. Neonatologická JIS bude v najbližších dňoch presťahovaná do starších priestorov, aby sa predišlo ďalším prípadom nákazy. Predstavitelia nemocnice aj regionálny minister zdravotníctva Hubert Messner vyjadrili rodinám zosnulých detí hlbokú sústrasť.
Čo je extrémna predčasnosť
Za extrémne predčasne narodené sa považujú deti, ktoré prídu na svet pred 28. týždňom tehotenstva. Ich imunita je mimoriadne slabá a aj bežné baktérie, ktoré sa nachádzajú v pôde, vode či na povrchu rastlín a zvierat, pre nich môžu byť smrteľné. V minulosti sa zaznamenali viaceré epidémie Serratia marcescens aj na oddeleniach pre dospelých pacientov.