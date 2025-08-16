Šokujúci prípad! Tínedžerka (17) sa v nemocnici priznala, že doma tajne PORODILA: Novorodenca ukryla v skrini

GORZÓW WIELKOPOLSKI - V utorok (12. 8.) sa v nemocnici v poľskom meste Gorzów Wielkopolski odohrala šokujúca udalosť, keď 17-ročná pacientka priznala lekárom, že tajne porodila dieťa a ukryla ho vo svojom byte. Dievča prišlo do nemocnice v sprievode matky s poraneniami v oblasti genitálií. Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, čo sa skutočne stalo.
Tomasz Grzechnik, vedúci oddelenia detskej chirurgie v nemocnici v Gorzówe, opísal situáciu ako mimoriadnu. "Žena porodila, no nikoho o tom neinformovala," uviedol. Keď lekári zistili pravdu, okamžite kontaktovali políciu. Na miesto boli okolo 20.00 h vyslaní policajti, hasiči a záchranári. O prípade informoval portál gorzowianin.com.
Hasiči museli použiť násilné vniknutie do bytu. "Išlo o štandardný postup vstupu do bytu. Pomocou nášho vybavenia sme otvorili dvere a ďalšie kroky už podnikla polícia," uviedol hovorca hasičov Arkadiusz Kaniak. V byte našli živého novorodenca, ktorého okamžite previezli do nemocnice. Dieťa mala schovať do skrine.
Novorodenec podstúpil operáciu
Dieťa podstúpilo hodinovú operáciu, na ktorej sa podieľal tím špecialistov vrátane chirurgov, anestéziológov a novorodeneckého lekára. "Dieťa bolo, našťastie, v pomerne dobrom stave, no vyžadovalo operáciu. Tá bola úspešne vykonaná a dieťa sa momentálne cíti dobre. Jeho život nie je ohrozený," dodal Grzechnik. Zárodeň zdôraznil riziká pôrodu mimo nemocnice, najmä bez asistencie odborníkov. "Pôrody sa niekedy odohrávajú v sanitkách, ale ak nikto nepomáha a neasistuje, je to veľké ohrozenie pre dieťa aj mladú matku," hovorí.
Okolnosti prípadu teraz vyšetruje polícia pod dohľadom prokurátora. "Vnútri sme našli novorodenca , ktorého odovzdali záchranným zložkám. Stále vykonávame vyšetrovanie. Vypočúvame ďalšie osoby a zhromažďujeme dôkazy. Analyzujeme rôzne stopy. Je priskoro na diskusiu o možných obvineniach. Až keď budeme mať zhromaždené dôkazy, budeme môcť diskutovať o právnom stave tejto udalosti," komentoval Grzegorz Jaroszewicz, hovorca polície v Gorzówe. V súčasnosti nie je jasné, či budú v budúcnosti vznesené nejaké obvinenia. Polícia zdôrazňuje, že prípad je zložitý.