HROZIVÝ nález! V lese našli obhorené ľudské telo

RUDNO NAD HRONOM - Tragický nález pri obci Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica. V lese našli obhorené ľudské telo.
V utorok bolo v lese pri obci Rudno nad Hronom nájdené obhorené ľudské telo. Informáciu priniesli noviny.sk s tým, že polícia miesto nálezu zabezpečila a začala vyšetrovanie. Podľa ich informácií si požiar všimli ľudia z dediny a mysleli si, že horí les. Ako priblížil Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva HaZZ Banská Bystrica, išlo o požiar starého posedu a okolitého prostredia.
Hasiči pri prehľadávaní okolia našli obhorené ľudské telo, jeho totožnosť ani pohľavie zatiaľ nie sú známe. Príčina smrti je predmetom vyšetrovania, je nariadená pitva. Na mieste zasahovali hasiči s 5 kusmi techniky.