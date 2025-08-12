Polícia pátra po 28-ročnom Jaroslavovi zo Starej Ľubovne: Bol vydaný príkaz na zatknutie

STARÁ ĽUBOVŇA - Polícia pátra po hľadanom 28-ročnom Jaroslavovi Janečkovi zo Starej Ľubovne. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, na muža bol Okresným súdom v Starej Ľubovni vydaný príkaz na zatknutie. „Hľadaný muž sa v mieste svojho trvalého bydliska nezdržiava, jeho súčasný pobyt nie je známy. Vykonanými previerkami a opatreniami sa ho doposiaľ nepodarilo vypátrať,“ povedala Ligdayová. Janečka je vysoký približne 165 až 170 centimetrov, strednej postavy, má čierne vlasy a hnedé oči.
Akékoľvek poznatky k hľadanému mužovi môže verejnosť oznámiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Starej Ľubovni, telefónnom čísle 0961 833371 alebo linke 158. Informácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom profilu polície na sociálnej sieti.