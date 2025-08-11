Šokujúce Kličkove slová: Nevylúčil územné ústupky Rusku! To sa Zelenskému nebude páčiť

KYJEV - Kyjevský starosta Vitalij Kličko otvoril tému, ktorá v ukrajinskej politike patrí k najcitlivejším. V rozhovore pre nemecký denník Bild pripustil, že cesta k mieru by mohla viesť aj cez bolestivé kompromisy – hoci dodal, že o ich konkrétnej podobe je ešte priskoro hovoriť.
Únava z vojny a obrovská cena
Kličko, dlhoročný politický rival prezidenta Volodymyra Zelenského, priznal, že krajina je po rokoch bojov vyčerpaná. „Zaplatili sme strašnú cenu – životmi našich vojakov, civilistov aj zničenými mestami. Časť územia je stále pod ruskou okupáciou,“ povedal.
Na otázku, či by Kyjev mohol pristúpiť na odovzdanie niektorých oblastí Rusku, odpovedal, že na takú debatu je ešte príliš skoro. Úplne túto možnosť však nevylúčil. Zdôraznil, že rozhodnutie o územných otázkach nie je v jeho kompetencii: „To je otázka pre prezidenta. A bude to rozhodnutie, ktoré rozdelí spoločnosť.“
Podľa neho sú však diplomatické rokovania jedinou cestou, ako zastaviť boje.
Trump, Putin a budúcnosť vojny
K blížiacemu sa stretnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom Kličko poznamenal, že veľa bude závisieť od šéfa Bieleho domu, ktorého označil za „najvplyvnejšieho muža planéty“. Zároveň pripomenul, že vojnu začal Putin a len on ju môže ukončiť.
Kličko varoval pred podceňovaním ruských ambícií: „Putin považuje Ukrajinu za súčasť ruského impéria a odmieta jej európsku orientáciu. A do jeho chorej vízie patrí aj časť Poľska, východnej Európy či dokonca Nemecka.“
Zelenskyj: Žiadne územné ústupky
Prezident Zelenskyj v reakcii na avizovaný summit na Aljaške jednoznačne odmietol, že by Ukrajina odovzdala čo i len kúsok svojho územia. Pripomenul, že taký krok by bol porušením ústavy. „Ukrajinci svoju krajinu okupantom nevydajú,“ zdôraznil.